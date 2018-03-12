наверх
12.03.201812:47
Курсы валют НБУ
  • USD26.09- 0.26
  • EUR32.40- 0.30
Рубрики
Ещё
    Видео

    В России автомобилисты выстроили из машин портрет Путина

    (обновлено: )21240
    250 автомобилей приняли участие во флэшмобе в Хабаровске, выстроив из машин портрет президента Владимира Путина, сообщил РИА Новости в понедельник один из организаторов акции Вячеслав Шемпелев.
    Канал Alexander Redking на Youtube

    "Сразу скажу, что к выборам наша акция отношения не имеет. Мы давно хотели сделать сложную композицию, в частности портрет человека. И когда выбирали, решили, что это будет президент. Флешмоб состоялся вечером в воскресенье, участие в нем приняли около 250 автомобилей — меньше, чем предполагалось, поэтому решили сделать половину изображения. Но портретное сходство достигнуто", — сказал Шемпелев.

    Он отметил, что, чтобы добиться узнаваемости, участники флэшмоба сделали разметку. Никакие спецприборы, по словам организатора, для этого не использовались — только глазомер и рулетка. После построения автомобилисты включили фары и аварийные огни машин. Результат труда зафиксировала видеокамера, установленная на квадрокоптере.

    Смотрите также: Стало известно, какую песню исполнит Самойлова на Евровидении

    Шемпелев сообщил также, что во время флэшмоба было очень холодно. "Хотя термометр и показывал всего 10 градусов мороза, из-за ветра и влажности ощущалось как минус 20. Две машины даже не завелись", — сказал собеседник.

    По его словам, заявку на включение акции в Книгу рекордов России отправлять не будут, так как машин было меньше, чем в предыдущий хабаровский рекорд. Но летом хабаровчане намерены составить сложную композицию из большего количества машин и побить свой предыдущий показатель.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    В Киеве избирают меру пресечения Рубану
    Дело Рубана: переговорщик или террорист?
    Миссия ОБСЕ. Архивное фото
    Украина vs Венгрия: вмешательство НАТО и ОБСЕ
    Церемония открытия XII зимних Паралимпийских игр
    Успехи Украины на Паралимпиаде-2018
    Министерская конференция ОБСЕ в Белграде
    Дело - труба! В Украине кризис с газом