Украина начислила РФ $209 млн штрафов за полеты в Крым - СМИ

КИЕВ, 12 мар — РИА Новости Украина. Украина с 2015 года начислила российским авиакомпаниям, осуществляющим полеты в Крым, штрафы на сумму около 209 миллионов долларов, передает агентство УНИАН со ссылкой на государственную авиационную службу Украины.

"Государственная авиационная служба Украины (Госавиаслужба) начиная с 2015 года наложила 5,44 миллиарда гривен (около 209 миллионов долларов по курсу Нацбанка) штрафов на более чем 40 российских авиакомпаний, которые нарушили воздушное пространство Украины, в частности, летая в … Крым", — говорится в сообщении.

По данным агентства, к "компаниям-нарушителям" применены финансовые санкции в виде штрафов за каждое нарушение 136 тысяч гривен (около 5,2 тысячи долларов). Как отмечается, уже наложено несколько тысяч штрафов и для их взыскания Госавиаслужба обращается в украинские суды. Рассмотрение исков в украинских судах позволит в дальнейшем обращаться в международные.

Напомним, на 16 марта попадает четвертая годовщина референдума, на котором жители Крыма проголосовали за присоединение полуострова к России.