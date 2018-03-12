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    Украина начислила РФ $209 млн штрафов за полеты в Крым - СМИ

    (обновлено: )20806
    Отметим, что уже наложено несколько тысяч штрафов и для их взыскания Госавиаслужба обращается в украинские суды, что позволит в дальнейшем обращаться в международные.
    Крым. Архивное фото
    RIA News Александр Кириак | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 12 мар — РИА Новости Украина. Украина с 2015 года начислила российским авиакомпаниям, осуществляющим полеты в Крым, штрафы на сумму около 209 миллионов долларов, передает агентство УНИАН со ссылкой на государственную авиационную службу Украины.

    "Государственная авиационная служба Украины (Госавиаслужба) начиная с 2015 года наложила 5,44 миллиарда гривен (около 209 миллионов долларов по курсу Нацбанка) штрафов на более чем 40 российских авиакомпаний, которые нарушили воздушное пространство Украины, в частности, летая в … Крым", — говорится в сообщении.

    По данным агентства, к "компаниям-нарушителям" применены финансовые санкции в виде штрафов за каждое нарушение 136 тысяч гривен (около 5,2 тысячи долларов). Как отмечается, уже наложено несколько тысяч штрафов и для их взыскания Госавиаслужба обращается в украинские суды. Рассмотрение исков в украинских судах позволит в дальнейшем обращаться в международные.

    Напомним, на 16 марта попадает четвертая годовщина референдума, на котором жители Крыма проголосовали за присоединение полуострова к России.

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