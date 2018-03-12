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    Политика

    В Крыму резко отреагировали на украинский законопроект "о прощении"

    Тема:

    Крымский вопрос. Компенсация или война? (261)

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    По словам вице-спикера парламента Крыма Ефима Фикса, "придет время, когда власти Украины будут просить прощения перед крымчанами за все, что натворили в Крыму".
    Парламент Крыма
    RIA News Тарас Литвиненко | Перейти в фотобанк

    СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости. Крымчане не должны просить ни у кого прощения за возращение на историческую родину, в отличие от украинских властей, которые стремятся навредить полуострову любым путем, заявил вице-спикер парламента республики Ефим Фикс.

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    Ранее бывший депутат Верховной Рады Андрей Сенченко, который весной 2014 года временно исполнял обязанности замглавы администрации президента, написал на своей странице в Facebook, что подготовил законопроект "О прощении", вводящий для жителей Крыма и Донбасса процедуру подачи заявлений о признании своей вины, раскаянии и извинении за совершенные "преступления" на "оккупированных" территориях. Сенченко предлагает ограничивать "раскаявшихся" в гражданских правах, в частности, запрещать им работать в органах власти Украины и участвовать в выборах. Заявления должны будут рассматривать украинские суды.

    "Крымчане сами разберутся и будут работать во благо Крыма. То, что во времена Украины не успели развалить, мы будем созидать и поднимать. У кого просить прощения? Придет время, когда они будут просить прощения перед крымчанами за все, что натворили в Крыму. Мы помним, как Сенченко устроил водную блокаду Крыма, помним энергетическую и транспортную блокады", — сказал РИА Новости Фикс.

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