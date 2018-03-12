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    Россия

    В Кремле подтвердили визит Путина в Крым

    (обновлено: )27971
    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что на ближайшее время запланирована поездка Владимира Путина в Крым.
    Президент РФ В.Путин в режиме видеоконференции принял участие в запусе второй очереди энергомоста в Крым
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 12 мар — РИА Новости Украина. Поездка президента РФ Владимира Путина в Крым действительно готовится, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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    "Что касается поездки в Крым, она действительно готовится", — сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста о планах российского президента посетить Крым в ближайшее время.

    Ранее Путин заявил, что не существует обстоятельств, при которых Крым и Севастополь будут возвращены в состав Украины. "Вы что, с ума сошли, что ли? Нет таких обстоятельств и не будет никогда", — сказал он в фильме "Путин".

    Напомним, на 16 марта попадает четвертая годовщина референдума, на котором жители Крыма проголосовали за присоединение полуострова к России.

    Также 18 марта состоятся очередные выборы президента России. Открытие избирательных участков запланировано на территории Крыма и Севастополя. Верховная Рада Украины уже призвала бойкотировать и не признавать результаты выборов президента РФ в Крыму.

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