В Кремле подтвердили визит Путина в Крым

КИЕВ, 12 мар — РИА Новости Украина. Поездка президента РФ Владимира Путина в Крым действительно готовится, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Что касается поездки в Крым, она действительно готовится", — сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста о планах российского президента посетить Крым в ближайшее время.

Ранее Путин заявил, что не существует обстоятельств, при которых Крым и Севастополь будут возвращены в состав Украины. "Вы что, с ума сошли, что ли? Нет таких обстоятельств и не будет никогда", — сказал он в фильме "Путин".

Напомним, на 16 марта попадает четвертая годовщина референдума, на котором жители Крыма проголосовали за присоединение полуострова к России.

Также 18 марта состоятся очередные выборы президента России. Открытие избирательных участков запланировано на территории Крыма и Севастополя. Верховная Рада Украины уже призвала бойкотировать и не признавать результаты выборов президента РФ в Крыму.