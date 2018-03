Главное в мире: новая "холодная война"

РИА Новости Украина

Новая "холодная война" между РФ и Британией

Британские СМИ в четверг повсеместно пишут об ответных мерах Британии против РФ после инцидента в Солсбери с экс-полковником ГРУ Сергеем Скрипалем.

"Вторая "холодная война", — утверждает на обложке таблоид Daily Mirror. "Самая драматическая дипломатическая конфронтация между Лондоном и Москвой с момента окончания "холодной войны", — вторит ему газета Wall Street Journal.

Накануне премьер-министр Британии Тереза Мэй обвинила российское государство в причастности к покушению на Скрипаля и объявила о высылке 23 российских дипломатов, а также других строгих мерах, пишет газета Guardian. Как отмечает Financial Times, это почти половина из 58 российских дипломатов в Британии, но возможно, среди них будут студенты, журналисты и частные лица.

"Это самая крупная высылка (дипломатов) за последние почти три десятилетия", — отмечает WSJ. Британия также созвала в среду экстренное заседание СБ ООН в связи с инцидентом в Солсбери. "Заседание Совета Безопасности было необычным. Обычно постоянные члены совета не обвиняют друг друга в том, что в определенных обстоятельствах можно истолковать как акт агрессии", — отмечает газета New York Times.

Коллаж Sky News Экс-полковник ГРУ РФ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия

Издание также отмечает, что, "несмотря на ухудшающийся дипломатический кризис, непонятно, какие еще действия Британия может принять, чтобы наказать Россию в ООН". "Как постоянный член Совета Безопасности, Россия может заблокировать любую резолюцию", — подчеркивает издание. Как полагают эксперты, пишет WSJ, в случае дальнейшей эскалации между Лондоном и Москвой британские власти могут выслать из Британии посла РФ или ввести новые санкции в отношении лиц, близких к российскому президенту Владимиру Путину.

Погасла "самая яркая звезда современной науки"

Всемирно известный британский физик-теоретик Стивен Хокинг скончался на 77-м году жизни. Большинство мировых СМИ вспоминают, скорбят, подводят итоги жизни великого ученого.

"Эйнштейн понимал гравитацию как геометрическое явление, как изгиб времени и пространства. Хокинг пошел дальше", — пишет Washington Post, поясняя, что из-за трудностей с работой с уравнениями ему пришлось разработать новые методы, позволившие ему визуализировать физику черных дыр, пути движения световых лучей в искривленном пространстве и колебания целой вселенной.

"Революционные труды профессора Хокинга принесли ему десятки наград за всю его жизнь, но желанная Нобелевская премия всегда ускользала от него", - отмечает Telegragh.

Многие СМИ концентрируют внимание в первую очередь на его вкладе в культуру, а не в науку. Los Angeles Times называет его иконой поп-культуры, отмечая, что его популярность началась с публикации "Краткой истории времени", ставшей мировым бестселлером. Газета вспоминает его появление в мультсериале "Симпсоны" и участие в сериале "Звездный путь: Следующее поколение", и, наконец, оскароносный фильм "Вселенная Стивена Хокинга" (англ. The Theory of Everything). Guardian считает, что "к моменту смерти Хокинг был, вероятно, настолько же известен благодаря своему появлению в американской комедии "Теория Большого взрыва", как и его вкладу в развитие реальной теории Большого взрыва". "Поскольку его физические способности улетучивались одна за другой, его бесконечные умственные способности стали для многих живой демонстрацией безграничной силы ума", — пишет газета. "Пусть мне выпало несчастье страдать от болезни двигательных нейронов, зато мне очень повезло практически во всех остальных вещах", — приводит слова Хокинга Independent.

REUTERS Osservatore Romano Папа римский встретился со Стивеном Хокингом в Ватикане

ООН измерила счастье

Многие зарубежные издания заинтересовались новым рейтингом ООН World Happiness Report, отражающим, насколько страны мира счастливы. "Фанаты лыжного спорта, сауны и Санта Клауса не будут удивлены, услышав, что Финляндия является самым счастливым местом для жизни", — сообщает Economic Times, отмечая, что в первую десятку также вошли Дания, Исландия, Швейцария, Нидерланды, Канада, Новая Зеландия, Швеция и Австралия, а США спустились на 18-е место с 14-го в прошлом году.

"В скандинавских странах в целом мы платим одни из самых высоких налогов в мире, но это пользуется широкой общественной поддержкой, потому что люди видят в налогах инвестиции в общее качество жизни. Бесплатное здравоохранение и высшее образование играют большую роль, когда речь идет о счастье", - поясняет Майк Уикинг (Meik Wiking) из Института исследований счастья в Дании.

"Бурунди была названа наименее счастливой страной. Восточноафриканское государство является одним из самых бедных в мире и на протяжении десятилетий страдает от этнического насилия и политических потрясений", — пишет Independent. Россия заняла 59-ю строчку рейтинга, потеряв за минувший год 10 пунктов, а Украина опустилась на 138-е место. Как отмечает Deutsche Welle, впервые аналогичный доклад был подготовлен в 2012 году группой ООН по устойчивому развитию. Для создания такого рейтинга международный коллектив ученых изучает социальные и экономические факторы в 156 странах. Помимо ВВП и доходов учитываются ожидаемая продолжительность жизни, уровень коррупции и свобод.

Очередная PR-катастрофа для авиакомпании United

Зарубежные СМИ в четверг много пишут о двух инцидентах с участием автокомпании United Airlines, которые могут стать "новой PR-катастрофой" для перевозчика. В первом случае компания отправила из Орегона 10-летнюю немецкую овчарку по кличке "Ирго" не в Канзас, как планировали ее хозяева, а в Японию. Вместо Ирго в Канзас полетела другая собака. "Новости о незапланированной "одиссее" Ирго появились на фоне того, что компания United подтвердила, что еще одна собака скончалась в самолете после того, как стюардесса потребовала поместить сумку с животным на полку для ручной клади", — пишет газета Guardian.

Инцидент произошел на рейсе, следовавшем в Нью-Йорк из Хьюстона. Авиакомпания принесла пассажирке свои извинения, отметив, что намерена расследовать инцидент и оказать поддержку владелице погибшего животного. Как отмечает журнал Time, по данным министерства транспорта США, всего за предыдущей год на американских рейсах погибли 24 животных, 18 из них скончались на бортах авиакомпании United.

Плен и насилие: заложники в Украине

За последние несколько лет украинское общество столкнулась с множеством вызовов. Одним из таких вызовов стал вопрос реинтеграции людей, переживших плен и насилие, пишет Катерина Яковленко для Open Democracy.

Издание приводит историю Владимира Фомичева, который провел в следственных органах ДНР около двух лет. В августе 2016 года его забрали из собственного дома в Макеевке на глазах у родителей, обвинив в экстремистской деятельности и предательстве Родины. В декабре 2017 года он был выпущен на свободу по списку обмена пленными.

"Фомичев говорит, что за время, проведенное под арестом, видел многое, и, что признал вину на суде только потому, что понимал неминуемость приговора. Фомичеву присудили два с половиной года лишения свободы и еще один год условно без права выезда из ДНР. Владимира обычно размещали в одиночных камерах, а в колонии в Горловке подселили к мелким уголовникам", - говорится в материале.

Однако едва ли не худшее, чем Фомичеву пришлось столкнуться, это даже не условия содержания в местах лишения свободы в ДНР, а отсутствие системы реабилитации в Украине. Вернувшись из плена, Фомичев получил "справку сепаратиста" (как назвали ее сотрудники паспортного стола), — документ, подтверждающий что Фомичев — переселенец. Однако, получать денежную компенсацию от государства он отказался, мотивировав это тем, что 400 гривен в месяц не решат его проблем, а быть должным государству он быть не хочет. Никаких других мер по интеграции пленных на тот момент предусмотрено не было.

Украина в конфликте Лондона и Москвы

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил надежду, что шокирующее применение запрещенного химического оружия в качестве орудия убийства в Солсбери послужит "сигналом тревоги" для Запада и приведет к ответу, который поможет оказать большее давление на Россию в связи с ее пренебрежением в отношении международных законов и норм, пишет Роман Олеарчик для британского Financial Times.

Выражая полную солидарность с Великобританией в заявлении, опубликованном в то время, когда премьер-министр Великобритании Тереза Мэй (Theresa May) обращалась к парламенту, господин Климкин написал: "Это становится похоже на настоящий сигнал тревоги для Запада, и я надеюсь, что это действительно так и есть. Однако Запад теперь должен ответить так, чтобы Россия испытала на себе последствия за свои действия".

Отметив, что Украина присоединяется к Великобритании и ее союзникам, "настаивая на жестком ответе сообщества, которое "живет по правилам"", господин Климкин подчеркнул, что "Кремль нарушает международные границы и правила, и нет никаких пределов, которые остановили бы Россию в преследовании собственных интересов, если она считает, что может остаться безнаказанной".

Он добавил: "Нам в Украине это понятнее, чем многим другим. Россия незаконно оккупировала принадлежащий нам Крымский полуостров уже четыре года назад. Вскоре после попытки аннексировать Крым Россия также вторглась на Донбасс, находящийся на востоке Украины, где из-за ее поддержки своих посредников более 10 тысяч украинцев лишились жизни, свыше 25 тысяч были ранены, и 1,8 миллиона вынуждены были покинуть свои дома".