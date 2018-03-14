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    Фотоленты

    Он изменил представление о Вселенной. Кадры из жизни Стивена Хокинга

    (обновлено: )10010
    Стивен Хоккинг
    Стивен Хоккинг
    Стивен Хоккинг
    Стивен Хоккинг
    Стивен Хоккинг
    Стивен Хоккинг
    Стивен Хоккинг
    Стивен Хоккинг
    Стивен Хоккинг
    Стивен Хоккинг
    Стивен Хоккинг
    Стивен Хоккинг
    Стивен Хоккинг
    Стивен Хоккинг
    Стивен Хоккинг
    Стивен Хоккинг
    Стивен Хоккинг
    Стивен Хоккинг
    Стивен Хоккинг
    tweaktown.com
    Стивен Хоккинг
    tweaktown.com
    Стивен Хоккинг
    REUTERS Alex Grimm
    Стивен Хоккинг
    REUTERS Osservatore Romano
    Стивен Хоккинг
    REUTERS Lucas Jackson
    Стивен Хоккинг
    REUTERS Paul Bates
    Стивен Хоккинг
    Anthony WALLACE / AFP
    Стивен Хоккинг
    AP Photo/Elizabeth Dalziel-File
    Стивен Хоккинг
    AP Photo/Dave Wearver
    Стивен Хоккинг
    Miguel RIOPA / AFP
    Стивен Хоккинг
    Anthony Devlin/PA via AP
    Стивен Хоккинг
    REUTERS Pool
    Стивен Хоккинг
    REUTERS Jason Reed
    Стивен Хоккинг
    REUTERS Alonso Gonzales
    Стивен Хоккинг
    REUTERS Neil Hall
    Стивен Хоккинг
    REUTERS Jonathan Brady
    Стивен Хоккинг
    REUTERS Russell Boyce
    Стивен Хоккинг
    REUTERS Charles W Luzier

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    Всемирно известный английский физик-теоретик Стивен Уильям Хокинг скончался на 77 году жизни, сообщает телеканал BBC со ссылкой на представителя семьи.

    Хокинг — физик-теоретик, известный популяризатор науки и автор книги "Краткая история времени", которая разошлась 10-миллионным тиражом. Он занимался изучением проблемы возникновения космологической сингулярности — первичного состояния Вселенной, из которого она, согласно теории Большого взрыва, непрерывно расширяется.

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    В 1963 году 22-летнему Хокингу был поставлен диагноз боковой амиотрофический склероз (БАС). Врачи тогда считали, что жить ему осталось два-три года. Однако их прогнозы не оправдались, ученый продолжил научную работу, дважды женился и стал отцом троих детей.

    Даже полностью парализованный, Хокинг вел активную жизнь — занимался наукой, преподавал, выступал с докладами, общаясь с миром с помощью компьютерного синтезатора речи.

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