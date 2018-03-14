наверх
14.03.201808:22
Курсы валют НБУ
  • USD25.92- 0.17
  • EUR31.89- 0.51
Рубрики
Ещё
    В мире

    Скончался всемирно известный физик Стивен Хокинг

    (обновлено: )90506
    Стивен Хокинг — физик-теоретик, известный популяризатор науки и автор книги "Краткая история времени", которая разошлась 10-миллионным тиражом. В 1963 году 22-летнему ученому был поставлен диагноз боковой амиотрофический склероз.
    Стивен Хокинг
    Страница Стивена Хокинга в Facebook

    КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. Всемирно известный английский физик-теоретик Стивен Уильям Хокинг скончался на 77 году жизни, сообщает телеканал BBC со ссылкой на представителя семьи.

    Стивен Хокинг на конференции YES-2017 в Киеве. Видео
    Facebook Мустафы Найема
    Послание Стивена Хокинга украинцам

    Хокинг — физик-теоретик, известный популяризатор науки и автор книги "Краткая история времени", которая разошлась 10-миллионным тиражом. Он занимался изучением проблемы возникновения космологической сингулярности — первичного состояния Вселенной, из которого она, согласно теории Большого взрыва, непрерывно расширяется.

    Читайте также: Стивен Хокинг раскрыл секрет, что происходило до Большого взрыва

    В 1963 году 22-летнему Хокингу был поставлен диагноз боковой амиотрофический склероз (БАС). Врачи тогда считали, что жить ему осталось два-три года. Однако их прогнозы не оправдались, ученый продолжил научную работу, дважды женился и стал отцом троих детей. Даже полностью парализованный, Хокинг вел активную жизнь — занимался наукой, преподавал, выступал с докладами, общаясь с миром с помощью компьютерного синтезатора речи.

    Напомним. в прошлом году Хокинг высказал уверенность, что будущее людей зависит от того, смогут ли они найти новый дом вне Земли.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан
    Дело Рубана: переговорщик или террорист?
    Флаг США
    Трамп наводит порядки: перестановки в Белом доме
    Спортсмен-паралимпиец Тарас Радь
    Успехи Украины на Паралимпиаде-2018
    Вывеска на здании НАК "Нафтогаз Украины"
    Дело - труба! В Украине кризис с газом