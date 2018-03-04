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    Стивен Хокинг раскрыл секрет, что происходило до Большого взрыва

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    По мнению известного физика, до Большого взрыва время, которое мы понимаем, буквально не существовало до того, как вселенная начала расширяться.
    Стивен Хокинг
    Страница Стивена Хокинга в Facebook

    КИЕВ, 4 мар — РИА Новости Украина. 

    Стивен Хокинг на конференции YES-2017 в Киеве. Видео
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    Знаменитый физик Стивен Хокинг рассказал, что до начала т.н. Большого взрыва, в результате которого образовалась наша Вселенная, не было ни времени ни пространства, пишет издание Live Science.

    "Чтобы лучше понять теорию, возьмите свой универсальный пульт и нажмите "Перемотка назад". Как знают ученые, вселенная постоянно расширяется. Когда вы двигаетесь назад во времени, тогда вселенная сжимается. Перемотка достаточно далеко (около 13,8 миллиардов лет), и весь универсум сжимается до размера одного атома", — сказал Хокинг.

    "Внутри этого чрезвычайно маленького, массивно плотного пятна тепла и энергии законы физики и времени, как мы их знаем, перестают функционировать. Иными словами, время, которое мы понимаем, буквально не существовало до того, как вселенная начала расширяться", — заявил физик.

    "Можно рассматривать мнимое и реальное время как начинающееся на Южном полюсе, и оно является точкой пространства-времени, где нормальные законы физики сохраняются. Нет ничего южнее Южного полюса, так что вокруг Большого Взрыва не было ничего", – добавил Хокинг.

    Напомним, в прошлом году на 14-ом форуме YES-2017, который проходил в Киеве, в качестве сюрприз-гостя появился всемирно известный физик Стивен Хокинг. Ученый появился в виде голограммы.

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