Стивен Хокинг раскрыл секрет, что происходило до Большого взрыва

КИЕВ, 4 мар — РИА Новости Украина.

Знаменитый физик Стивен Хокинг рассказал, что до начала т.н. Большого взрыва, в результате которого образовалась наша Вселенная, не было ни времени ни пространства, пишет издание Live Science

"Чтобы лучше понять теорию, возьмите свой универсальный пульт и нажмите "Перемотка назад". Как знают ученые, вселенная постоянно расширяется. Когда вы двигаетесь назад во времени, тогда вселенная сжимается. Перемотка достаточно далеко (около 13,8 миллиардов лет), и весь универсум сжимается до размера одного атома", — сказал Хокинг.

"Внутри этого чрезвычайно маленького, массивно плотного пятна тепла и энергии законы физики и времени, как мы их знаем, перестают функционировать. Иными словами, время, которое мы понимаем, буквально не существовало до того, как вселенная начала расширяться", — заявил физик.

"Можно рассматривать мнимое и реальное время как начинающееся на Южном полюсе, и оно является точкой пространства-времени, где нормальные законы физики сохраняются. Нет ничего южнее Южного полюса, так что вокруг Большого Взрыва не было ничего", – добавил Хокинг.

Напомним, в прошлом году на 14-ом форуме YES-2017, который проходил в Киеве, в качестве сюрприз-гостя появился всемирно известный физик Стивен Хокинг. Ученый появился в виде голограммы.