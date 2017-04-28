United Airlines достигла соглашения с насильно снятым с рейса пассажиром

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КИЕВ, 28 апр — РИА Новости Украина. Американская авиакомпания United Airlines достигла мирового соглашения с пассажиром Дэвидом Дао, который был силой снят с одного из рейсов из-за "перегрузки", передает агентство Рейтер со ссылкой на адвоката пассажира.

Сообщается, что авиакомпания подтвердила, что соглашение было достигнуто, однако сумма компенсации не разглашается.

Ранее United Airlines объявила об изменении своей политики и запуске 10 нововведений после многочисленных скандалов с пассажирами. В заявлении сообщалось, что авиакомпания обязуется привлекать службу безопасности и снимать пассажиров с рейса только в случае реальной угрозы безопасности своих клиентов. Авиакомпания также увеличила компенсацию пассажирам, добровольно отказавшимся лететь тем или иным рейсом из-за овербукинга, до 10 тысяч долларов. Также компания пообещала уменьшить количество случаев овербукинга и обязала членов экипажа регистрироваться на рейс не позднее, чем за час до вылета, а также проходить ежегодные дополнительные тренинги.

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Инцидент на рейсе авиакомпании United Airlines произошел 9 апреля в аэропорту Чикаго, когда трех пассажиров попросили освободить места для сотрудников авиакомпании в связи с овербукингом (ситуация, когда на рейс продано больше билетов, чем есть мест в самолете). Когда один из пассажиров Дэвид Дао отказался это сделать, сотрудники службы безопасности насильно вывели его из самолета, причинив ему травмы. Также авиакомпания сняла с рейса молодую пару, которая перед вылетом пересела на другие свободные места в салоне самолета, которые, как оказалось, стоили дороже из-за повышенной комфортности. Кроме того, пассажира одного из рейсов United Airlines ужалил скорпион.