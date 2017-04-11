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    В США полиция силой выволокла пассажира из самолета из-за перегрузки

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    Инцидент произошел на борту самолета, который должен был вылететь из Чикаго в Луисвилл. Мужчина на видео оказался одним из четырех человек, которым следовало покинуть самолет в связи с овербукингом.
    New York Times

    Полицейского, который насильно выпроводил клиента американской авиакомпании United Airlines из самолета после того, как пассажир отказался добровольно покинуть рейс из-за ситуации с перебронированием, отстранили от службы, пишет New York Times.

    Инцидент произошел на борту самолета, который должен был вылететь из Чикаго в Луисвилл. Мужчина оказался одним из четырех человек, которым следовало покинуть самолет в связи с овербукингом (ситуация, когда на рейс продано большем билетов, чем есть мест в самолете). Перед посадкой авиакомпания сообщила пассажирам о ситуации и предложила лететь другим рейсом. В качестве компенсации предлагалась ночь в гостинице и 400 долларов. Двое человек покинули самолет сами, один пассажир отказался покинуть самолет, в связи с чем к выходу были вызваны правоохранительные органы.

    В сети появилось видео из самолета, на котором видно, как пассажира силой сталкивают с места, а затем за руки волокут по проходу самолета. У мужчины сползли очки, задран свитер. Слышны громкие крики. "Боже мой, посмотрите, что они делают! Боже мой. Это ужасно", — кричит одна из пассажирок на видео.

    Представитель United Airlines Чарли Хобарт сообщил, что пассажира "несколько раз вежливо просили" покинуть самолет, пишет газета. "Мы были вынуждены вызвать полицию", — добавил представитель авиакомпании.

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    Один из пассажиров рейса Тайлер Бриджес рассказал, что мужчина не хотел покидать самолет. "Я доктор. Мне нужно увидеть пациентов с утра", — передает слова пассажира Бриджес. На видео, которое разместил Бриджес, видно пассажира, который бежит по проходу с криками "Мне нужно домой! Мне нужно домой!".

    Чикагский департамент авиации заявил, что инцидент "не соответствует стандартам работы", а полицейский, который насильно выпроводил пассажира, был временно отстранен.

    Ранее сообщалось, что самолет ВВС США подлетел слишком близко к лайнеру американского президента Дональда Трампа.

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