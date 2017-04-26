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    В мире

    На борту скандально известной United Airlines умер гигантский кролик

    (обновлено: )7701
    Разводчик кроликов рассказала, что гигантское животное перевозили в США, так как его приобрела знаменитость, имя которой не сообщается. По данным различных СМИ, погибшее животное - сын самого крупного кролика в мире.
    Разводчик кроликов Аннет Эдвардс с одним из своих питомцев
    Daily Mail / Damien McFadden

    Пассажира выволокли из самолета в США
    New York Times
    Скандал в США. Полиция выволокла пассажира из самолета из-за перегрузки
    КИЕВ, 26 апр — РИА Новости Украина. Американская авиакомпания United Airlines расследует сообщение о кончине гигантского кролика на борту самолета, выполнявшего рейс из Лондона в Чикаго, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

    Разводчик кроликов Аннет Эдвардс из Вустершира рассказала, что 10-месячный кролик Саймон, длина туловища которого достигала почти метра, перед полетом проходил обследование у ветеринара. "Саймона проверили в клинике прямо перед посадкой на самолет. Он был в отличной форме", — сообщила она.

    Эдвардс также рассказала, что кролика перевозили в США, так как его приобрела знаменитость, имя которой не сообщается. По данным различных СМИ, Саймон — сын самого крупного кролика в мире Дариуса.

    Авиакомпания сообщила, что "опечалена" новостью о смерти кролика.

    Ранее авиакомпания United Airlines несколько раз оказывалась в центре скандала. Ранее трех пассажиров рейса Чикаго — Луисвилл попросили освободить места для сотрудников авиакомпании United Airlines в связи с овербукингом. Когда один из них, доктор Дэвид Дао, отказался это сделать, сотрудники службы безопасности силой вытащили его из самолета, причинив ему травмы. Также авиакомпания сняла с рейса молодую пару, которая перед вылетом пересела на другие свободные места в салоне самолета, которые, как оказалось, стоили дороже из-за повышенной комфортности. Кроме того, пассажира одного из рейсов United Airlines ужалил скорпион.

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