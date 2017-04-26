На борту скандально известной United Airlines умер гигантский кролик

New York Times Скандал в США. Полиция выволокла пассажира из самолета из-за перегрузки Американская авиакомпания United Airlines расследует сообщение о кончине гигантского кролика на борту самолета, выполнявшего рейс из Лондона в Чикаго, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Разводчик кроликов Аннет Эдвардс из Вустершира рассказала, что 10-месячный кролик Саймон, длина туловища которого достигала почти метра, перед полетом проходил обследование у ветеринара. "Саймона проверили в клинике прямо перед посадкой на самолет. Он был в отличной форме", — сообщила она.

Эдвардс также рассказала, что кролика перевозили в США, так как его приобрела знаменитость, имя которой не сообщается. По данным различных СМИ, Саймон — сын самого крупного кролика в мире Дариуса.

Авиакомпания сообщила, что "опечалена" новостью о смерти кролика.

Ранее авиакомпания United Airlines несколько раз оказывалась в центре скандала. Ранее трех пассажиров рейса Чикаго — Луисвилл попросили освободить места для сотрудников авиакомпании United Airlines в связи с овербукингом. Когда один из них, доктор Дэвид Дао, отказался это сделать, сотрудники службы безопасности силой вытащили его из самолета, причинив ему травмы. Также авиакомпания сняла с рейса молодую пару, которая перед вылетом пересела на другие свободные места в салоне самолета, которые, как оказалось, стоили дороже из-за повышенной комфортности. Кроме того, пассажира одного из рейсов United Airlines ужалил скорпион.