United Airlines vs "лишний" пассажир. От службы отстранены три офицера

КИЕВ, 13 апр — РИА Новости Украина. Еще два офицера безопасности отстранены от работы из-за инцидента с клиентом авиакомпании United Airlines, который должен был вылететь из Чикаго в Луисвилл, но его силой сняли с рейса в связи с овербукингом. В целом число отстраненных офицеров достигло трех, передает телеканал CNN.

По данным телеканала, авиакомпания уже начала возвращать пассажирам рейса компенсацию, на котором произошел инцидент.

Ситуация произошла 9 апреля. При посадке в самолет пассажирам объявили о необходимости освободить места для сотрудников United Airlines взамен на компенсацию в 800 долларов. Так как никто из пассажиров не согласился, случайным методом были выбраны три пассажира, которых попросили выйти из самолета в связи с овербукингом (ситуация, когда на рейс продано больше билетов, чем есть мест в самолете). Когда один из них, доктор Дэвид Дао, отказался это сделать, сотрудники службы безопасности насильно вывели его из самолета, причинив ему травмы. Тысячи людей в социальных сетях выразили сочувствие Дао и гнев по поводу того, как сотрудники авиалиний решили проблему.

Ранее в United Airlines заявили, что "все пассажиры рейса 3411, летевшего в воскресенье 9 апреля, получат компенсацию, равную стоимости билетов".

Аналитики подсчитали, что инвестиционный фонд Berkshire Hathaway, принадлежащий американскому миллиардеру Уоррену Баффету, мог по итогам биржевых торгов во вторник потерять от 23,5 до 91,5 миллиона долларов из-за падения акций холдинга United Continental Holdings.