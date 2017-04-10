В США пассажира волоком вытащили из самолета

КИЕВ, 10 апр — РИА Новости Украина. В сети появилось видео, как охранники одного из американских аэропортов волоком вытаскивают из самолета "лишнего" пассажира рейса Чигако-Луисвилл авиакомпании United Airlines.

Как написала в Facebook очевидец инцидента Одра Д. Бриджес, перевозчик продал больше билетов, чем было мест в салоне. United Airlines предложила любому пассажиру покинуть самолет в обмен на оплаченную ночь в отеле, денежную компенсацию и билет на следующий день.

Добровольцев не нашлось, и сотрудники авиакомпании выбрали случайного пассажира. Им оказался врач, который отказался покидать салон, объяснив, что должен успеть в госпиталь. Тогда на помощь были вызваны охранники аэропорта, которые силой начали вытаскивать мужчину из самолета и не остановились даже тогда, когда он потерял сознание.

По словам Бриджес, остальные пассажиры были шокированы происходящим.

Как пишет The Telegraph, в United Airlines случившееся объяснили тем, что рейс был переполнен.

Ранее сообщалось, что в метро Нью-Йорка попавшая в беду женщина не дождалась помощи от пассажиров. Женщина не успела выйти из поезда, и ее зажало закрывающимися дверями.