наверх
08.04.201719:23
Курсы валют НБУ
  • EUR28.91- 0.09
  • USD27.10- 0.06
Рубрики
Ещё
    Киев

    В киевском метро скончался пассажир

    (обновлено: )50
    Согласно информации, трагический случай произошел на станции метро "Кловская" около 9.30. Мужчине на вид 50 лет, на месте происшествия работают следователи.
    Смерть пассажира в киевском метро
    Скриншот с Youtube

    КИЕВ, 8 апр — РИА Новости Украина. В субботу, 8 апреля, в киевском метро умер мужчина. Об этом говорится в сообществе "Киев оперативный" в Facebook.

    Похороны жертв теракта в Санкт-Петербурге
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Похороны жертв теракта в метро Петербурга и акции солидарности

    Отмечается, что трагический случай произошел на станции метро "Кловская" около 9.30.

    "Сегодня в Киеве на станции метро Кловская, около 9.30, умер человек. По словам работников станции, он упал и ударился головой, из носа пошла кровь. Врачи скорой, прибывшие на станцию, констатировали смерть. Мужчине на вид 50 лет, на месте происшествия работают следователи", — говорится в сообщении.

    Ранее на сайте Национальной гвардии Украины сообщалось, что в Киеве на станции метро "Лыбедская" задержали мужчину с арсеналом ножей разного размера.

    Ссылки по теме:
      Теги:
      Темы дня
      Наезд грузовика на людей в Стокгольме
      В толпу на авто: теракты в Стокгольме и Лондоне
      Конфликт в Сирии
      Сирия: химатака в Идлибе и ракетный удар США
      "Торнадовцев" доставили в суд под охраной автоматчиков. Видео
      Дело "Торнадо": судный день
      Арсен Аваков. Архивное фото
      Безвиз наш? Европарламент сказал "да"