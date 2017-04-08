В киевском метро скончался пассажир

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КИЕВ, 8 апр — РИА Новости Украина. В субботу, 8 апреля, в киевском метро умер мужчина. Об этом говорится в сообществе "Киев оперативный" в Facebook.

Отмечается, что трагический случай произошел на станции метро "Кловская" около 9.30.

"Сегодня в Киеве на станции метро Кловская, около 9.30, умер человек. По словам работников станции, он упал и ударился головой, из носа пошла кровь. Врачи скорой, прибывшие на станцию, констатировали смерть. Мужчине на вид 50 лет, на месте происшествия работают следователи", — говорится в сообщении.

Ранее на сайте Национальной гвардии Украины сообщалось, что в Киеве на станции метро "Лыбедская" задержали мужчину с арсеналом ножей разного размера.