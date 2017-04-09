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    В метро Нью-Йорка попавшая в беду женщина не дождалась помощи от пассажиров

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    В интернете активно обсуждается происшествие в метро Нью-Йорка, когда пассажиры равнодушно проходили мимо женщины, застрявшей в дверях поезда. Никто из находившихся рядом даже не попытался поинтересоваться самочувствием пострадавшей.
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    Инцидент произошел во вторник на конечной станции в Бронксе, сообщает NBC. Женщина не успела выйти из поезда, и ее зажало закрывающимися дверями.

    Один из очевидцев снял происшествие на видео и опубликовал ролик в Instagram. За несколько дней запись в Instagram посмотрели полтора миллиона человек. В комментариях пользователи выражают возмущение тем, что пассажирке никто не помог.

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    В пресс-службе нью-йоркского метро сообщили, что женщину в итоге освободил работник подземки, медицинская помощь ей не понадобилась. Как подчеркнул представитель метрополитена, конструкция поезда такова, что он не смог бы тронуться с места при открытых дверях.

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