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    В мире

    Во Вьетнаме призвали к бойкоту United Airlines из-за скандала с пассажиром

    (обновлено: )11110
    В социальных сетях Вьетнама стали призывать к бойкоту авиакомпании после того, как появилось видео, на которых 69-летнего Дэвида Дао силой сняли с рейса авиакомпании.
    Самолет авиакомпании United Airlines
    flickr.com/ ChicagoKoz

    КИЕВ, 12 апр — РИА Новости Украина. Жители Вьетнама пришли в негодование после того, как выяснилось, что снятый силой пассажир рейса авиакомпании United Airlines оказался по происхождению вьетнамцем, передает агентство Рейтер.

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    Инцидент произошел на борту самолета, который должен был вылететь из Чикаго в Луисвилл. Как сообщалось ранее, мужчина оказался одним из четырех человек, которым следовало покинуть самолет в связи с овербукингом (ситуация, когда на рейс продано больше билетов, чем есть мест в самолете). Один пассажир отказался покинуть самолет, в связи с чем были вызваны правоохранительные органы, и пассажира против его воли грубо выдворили из самолета.

    Несмотря на то, что United Airlines не осуществляет прямых авиарейсов во Вьетнам, в социальных сетях звучали призывы к бойкоту авиакомпании после того, как появилось видео, на которых 69-летнего Дэвида Дао силой сняли с рейса авиакомпании.

    Глава United Airlines Оскар Муньос после инцидента с насильным снятием пассажира с рейса пообещал исправить ситуацию, чтобы избежать ее повторения в будущем. Муньос также принес извинения пассажиру самолета, которого из-за овербукинга насильно сняли с рейса.

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