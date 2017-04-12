Акции United Airlines резко обрушились из-за скандала с "лишним" пассажиром

Фото из соцсетей

КИЕВ, 12 апр — РИА Новости Украина, Наталья Копылова. Инвестиционный фонд Berkshire Hathaway, принадлежащий американскому миллиардеру Уоррену Баффету, мог по итогам биржевых торгов во вторник потерять от 23,5 до 91,5 миллиона долларов из-за падения акций холдинга United Continental Holdings (UCH), подсчитали аналитики.

В свою очередь Gizmodo сообщает, что акции United Airlines упали более чем на 750 миллионов долларов после инцидента с пассажиром — стоимость компании упала с 22,5 миллиарда долларов до 21,7 миллиарда долларов и продолжает падать.

Инвестфонд Баффета является крупнейшим акционером американской авиационной холдинговой компании UCH, в которую входит авиакомпания United Airlines. По подсчетам аналитиков, при условии, если фонд Баффета не изменял свою долю в компании (9,2%), то падение акций UCH на 1,1% могло стоить ему 23,5 миллиона долларов. При падении бумаг на 4,4% потери могли составить около 91,5 миллиона долларов.

Читайте также: Не нужно иллюзий. Блинов о транше МВФ и экономике Украины

Акции UCH на торгах во вторник снижались более, чем на 4% из-за скандала, разгоревшегося на борту авиаперевозчика, следовавшего из Чикаго в Луисвилл. Один из четырех пассажиров рейса, которым следовало покинуть самолет в связи с овербукингом (ситуация, когда на рейс продано большем билетов, чем есть мест в самолете), отказался покинуть самолет. В результате авиакомпания с помощью охраны грубо выдворила человека из самолета против его воли. Видео с кадрами того, как это происходило, разошлось по мировым СМИ и вызвало широкий общественный резонанс.

Акции авиахолдинга отреагировали резким падением, однако к завершению торгов на нью-йоркской фондовой бирже NYSE бумаги немного восстановились, закрыв торговую сессию со снижением на 1,13%.

Ранее высокопоставленный член комитета по транспорту и инфраструктуре Палаты представителей США Элеанор Холмс Нортон призвала провести слушание в связи с произошедшим. Нортон заявила, что, согласно правилам, пассажирам должны были предложить компенсацию, в четыре раза превышающую стоимость билета, или до 1250 долларов.

Пассажир, которого силой сняли с рейса авиакомпании United Airlines, находится в больнице Чикаго и заявляет о плохом самочувствии, передает телеканал WLKY. По данным телеканала, 69-летний Дэвид Дао заявил, что находится на лечении в больнице. Как заявил адвокат семьи пострадавшего пассажира Стивен Голан, семья Дао благодарит всех, кто их поддержал.