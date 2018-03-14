Борьба за жизнь. Стивен Хокинг - легенда XXI века

Anthony WALLACE / AFP

РИА Новости Украина

Всемирно известный английский физик-теоретик Стивен Уильям Хокинг скончался на 77-м году жизни, сообщил в среду телеканал BBC со ссылкой на представителя семьи ученого, пишет РИА Новости.

Хокинг родился 8 января 1942 года в Оксфорде, Великобритания. В 1963 году 22-летнему Хокингу был поставлен диагноз — боковой амиотрофический склероз (БАС). Врачи тогда считали, что жить ему осталось два-три года. Однако их прогнозы не оправдались, ученый продолжил научную работу, дважды женился и стал отцом троих детей. Даже полностью парализованный, Хокинг вел активную жизнь — занимался наукой, преподавал, выступал с докладами, общаясь с миром с помощью компьютерного синтезатора речи. В 2007 году он на специальном самолете совершил полет в невесомости.

Хокинг был одним из основоположников квантовой космологии, занимался изучением проблемы возникновения космологической сингулярности — первичного состояния Вселенной, из которого она, согласно теории Большого взрыва, непрерывно расширяется. Ученый сделал много открытий в теории черных дыр. В частности, он открыл, что маленькие черные дыры теряют энергию, испуская "излучение Хокинга", и "испаряются".

Anthony Devlin/PA via AP Стивен Хоккинг

Стивен Хокинг был одним из известнейших популяризаторов науки. Ему принадлежит ряд книг по космологии, наиболее популярная из которых — опубликованная в 1988 году "Краткая история времени: от Большого Взрыва до черных дыр" (A Brief History of Time: From the Big Bang to Black Holes). Издание стало мировым бестселлером — книга разошлась 10-миллионным тиражом.

Хокинг озвучивал сам себя в популярных мультсериалах "Симпсоны" и "Футурама", снимался в эпизодах популярных сериалов, а его жизненному пути посвящено несколько документальных фильмов.

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Практически все ученое сообщество отмечает не только вклад Хокинга в мировую науку, но и в её популяризацию. Заведующий теоретическим отделом Института ядерной физики им. Г.И. Будкера (ИЯФ СО РАН), доктор физико-математических наук Александр Мильштейн назвал жизненный путь ученого примером стойкости и жизнелюбия человека, столкнувшегося с серьезными проблемами.

"У ученых, и не только молодых, но и у вполне зрелых и самостоятельных он повышал адреналин в крови, и люди понимали, что физика — это очень интересно и увлекательно, этим надо заниматься и получать удовольствие от жизни", — сказал Мильштейн.

"В силу своей биографии и болезни это человек, который всем являл пример совершенно выдающейся стойкости и мужества. Даже людям, которые не были связаны с физикой, своим примером он просто показывал как, несмотря на то, что ты можешь попасть в ситуацию с любыми проблемами, можно, тем не менее, продолжать жить, получать удовольствие от жизни. Так что это, несомненно, большая утрата", — считает Мильштейн.

Как заявило в своем Twitter Европейское космическое агентство (ESA), Хокинг показал, что пределов в достижении мечты нет. На фотографии, прикрепленной к записи, запечатлен Хокинг в момент полета в невесомости.

"Space, here I come" — remembering world renowned physicist Stephen Hawking, who showed us there are no limits to achieving our dreams. Our thoughts are with his family. pic.twitter.com/52hpw0Tfwf — ESA (@esa) 14 марта 2018 г.

Мир скорбит

Свои соболезнования в связи с кончиной ученого также выразили представители различных стран, отметив решимость и выдающиеся достижения Хокинга.

"Профессор Стивен Хокинг обладал блестящим и выдающимся умом, он был одним из величайших ученых своего поколения. Его отвага, юмор и решимость получить от жизни все возможное были вдохновением. Его наследие не будет забыто", — написала премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в Twitter.

Слова поддержки семье и близким Хокинга выразил и официальный представитель МИД КНР Лу Кан. Хокинг трижды бывал в Китае, и китайские руководители также встречались с ним. "Господин Хокинг очень любил китайскую культуру, он даже бывал на Великой китайской стене", — заявил на брифинге Лу Кан.

REUTERS Osservatore Romano Стивен Хоккинг

Он также подчеркнул, что Хокинг выдающийся учёный, который сделал огромный вклад в дело развития науки и человечества. "Господин Хокинг очень внимательно следил за развитием и становлением Китая. Он давал высокую оценку научно-техническому развитию и прогрессу Китая", - отметил Лу Кан.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди также выразил соболезнования в связи с кончиной физика-теоретика. "Профессор Стивен Хокинг был выдающимся ученым и преподавателем. Его выдержка и упорство вдохновляли людей по всему миру. Его кончина причиняет нам боль. Новаторская работа профессора Хокинга сделала наш мир лучше. Пусть его душа покоится с миром", — написал Моди в своем аккаунте в сети микроблогов Twitter.

Слова соболезнования выразили также украинские политики, журналисты и обычные пользователи соцсетей. Нардеп Леонид Емец считает, что Хокинг, который не мог пошевелить ни одним мускулом, сделал гораздо больше, чем другие люди.

"Стивен Хокинг. Прожил 77 лет. Парализованным инвалидом, но жизнью, полной приключений, исследований и невероятных открытий. Неспособный пошевелить ни одним мускулом, он сделал невероятно больше, чем миллиард других, здоровых людей", - написал Емец в Facebook.

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Журналист Владимир Полуев отметил, что Хокинг показал даже гуманитариям, насколько может быть интересной физика: "Ушел из жизни Стивен Хокинг. Хочется думать, что он просто улетел домой. Человек, который последние полвека не покидал инвалидное кресло и вершину научного Олимпа. Популяризатор науки, показавший, что физика может быть интересной даже для таких гуманитариев как я".