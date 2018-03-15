Карасев: после разрыва Большого договора как сохранять дипотношения с РФ?

Анна Лаба, РИА Новости Украина

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин на заседании комитета Верховной Рады по иностранным делам рассказал, что украинский МИД подготовил для президента Украины Петра Порошенко предложения по денонсации соглашений с Россией. Об этом сообщила в Facebook народный депутат от Блока Петра Порошенко Светлана Залищук. На вопрос, когда можно ожидать таких решений, министр ответил, что решение за главой государства.

Верховная Рада Украины ратифицировала Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве Украины с Россией 14 января 1998 года.

"Договор заключается сроком на 10 лет. Его действие будет автоматически продлеваться на последующие 10-летние периоды, если ни одна из высоких договаривающихся сторон не заявит другой высокой договаривающейся стороне о своем желании прекратить его действие путем письменного уведомления не менее чем за шесть месяцев до окончания очередного 10-летнего периода", – сказано в документе.

Одной из важнейших статей "Большого договора" стала вторая, в которой говорится о взаимном признании границ стран. Он гласит: "Высокие договаривающиеся стороны в соответствии с положениями Устава ООН и обязательствами по заключительному акту Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе уважают территориальную целостность друг друга и подтверждают нерушимость существующих между ними границ".

После присоединения Крыма к России и начала конфликта в Донбассе в Украине неоднократно звучали призывы разорвать Большой договор из-за нарушения Россией территориальной целостности Украины.

"Если договор не будет продлен, то это будет не денонсация, а фактически — отсутствие пролонгации договора еще на 10 лет. Это больше акт политический, дипломатический жест, но реально он ни на что не повлияет, за исключением одного пункта. Раз мы не продлеваем этот договор, значит с формальной точки зрения мы как бы отказываемся от принадлежности Крыма Украине согласно этого договора. По крайней мере, звучит такая интерпретация, в том числе и со стороны некоторых российских комментаторов и политиков", — сказал в комментарии РИА Новости Украина политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев.

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При этом политолог считает, что Украина может отказаться от Большого договора, но не отказываться от Крыма.

"В ряде законодательных актов Украины, да и на международно-правовом уровне, на уровне ООН, Крым не признан территорией России де-юре, и Украина не признала нелегальную аннексию Крыма Российской Федерацией. Поэтому тут, с точки зрения украинской внешней политики, украинской дипломатии, есть четкие недвусмысленные сигналы и решения относительно Крыма как территории де-юре Украины, временно оккупированной или нелегально аннексированной другим государством. Таким образом выход из Большого договора не повлияет на статус Крыма ни де-юре, ни де-факто", — пояснил Карасев.

Украинское фото Вадим Карасев. Архивное фото

Как считает политолог, не стоит рассуждать о том, что выход из договора каким-то образом ограничит возможности Украины подать на Россию в суд за нарушение статьи о территориальной целостности.

"Во-первых, не Украина в одностороннем порядке нарушила договор. А во-вторых, есть решение ООН и Генассамблеи ООН и других международных дипломатических площадок о нелегальной аннексии Крыма, поэтому в судах у Украины есть формальные аргументы. Но по судам же Крым не отдадут, если он вернется, то другим путем", — сказал Карасев.

По мнению эксперта, выход из Большого договора не угрожает потерей других территорий Украины.

"Дальше Крыма Россия не пойдет, ей Донбасс не нужен. Поэтому тут каких-то рисков территориальной целостности, дальнейшей потери границ я не вижу. Россия взяла Крым, и на этом — всё, для нее другие территории Украины закрыты по ее же геополитическим соображениям. России иметь рядом с собой страну, которая была бы в фарватере российской политики, а не отламывать по кусочкам украинские территории, которые в современном мире являются не активом, а обузой. Крым — просто исключение по геополитическим соображениям. Но мы даже сейчас видим, что эта территория — военный актив, но с точки зрения социально —экономической политики — это, конечно же, серьезные издержки и бремя федерального бюджета. Современные империи прирастают не территориями, а влиянием", — пояснил Карасев.

Все остальные положения Договора о дружбе и сотрудничестве, по словам политолога, не имеют смысла, поскольку и в так называемом "законе о реинтеграции Донбасса", и в ряде других законодательных актов Украины Россия признается агрессором и страной, которая временно оккупировала украинские территории: "Какая тут дружба? Это очень нелогично и супергибридно. Понятно, что сейчас ситуация гибридная, но не до такой же степени".

Кроме того, политолог обратил внимание на второй аспект выхода Украины из Большого договора.

"Надо учитывать, что в этом решении, которое еще должен принять президент, есть электоральная подкладка. Президент мобилизует патриотический электорат, считая, что такая мобилизация и игра на недопущение реванша со стороны остатков предыдущих властных сил и разного рода "пятых колонн", обеспечит ему победу. Поэтому тут непролонгация Большого договора логична но только с политико-дипломатической, но и с электорально-политической точки зрения", — отметил Карасев.

Единственное, в чем нет логики, — это сохранение дипломатических отношений с Российской Федерацией, считает политолог.

"Эта идея давно была озвучена и партией "Укроп", и "Самопомощью", и "Батькивщиной". Но, очевидно, такое, самое крайнее решение — разрыв дипломатических отношений с РФ — либо придерживается поближе к активной фазе выборов, либо вообще считается нецелесообразным по причине трудовой миграции украинцев в Россию и по ряду других соображений", — сказал Карасев.