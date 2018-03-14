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    Общество

    Путин посетил новый терминал аэропорта в Крыму

    (обновлено: )43390
    На первом этаже Путину показали зал регистрации с "Зеленой стеной" площадью около 1,6 тысячи квадратных метров - самой большой в Европе стеной из растений внутри здания.
    Рабочая поездка президента РФ В. Путина в ряд регионов Южного федерального округа
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. Президент России Владимир Путин в среду по прибытии в Крым осмотрел новый аэровокзальный комплекс аэропорта Симферополь.

    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Рабочая поездка президента РФ В. Путина в ряд регионов Южного федерального округа

    На первом этаже Путину показали зал регистрации с "Зеленой стеной" площадью около 1,6 тысячи квадратных метров — самой большой в Европе стеной из растений внутри здания. "Зеленая стена" состоит из живой (высота 5 метров) и искусственной (10 метров) частей, ширина конструкции составляет 110 метров.

    Президент осмотрел макет всего аэровокзального комплекса и заслушал доклад о его строительстве. Затем глава государства прошел в зону обработки багажа, где размещена впервые созданная в России с 1991 года полностью отечественная багажная система.

    Кроме того, Путину во время осмотра терминала рассказали о созданной здесь туристической инфраструктуре, а в зоне телетрапов — о строительстве перронов.

    Ранее отмечалось,что Путин осмотрел Крымский мост.

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