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    Канада не признает выборы президента России в Крыму - Фриланд

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    Выборы президента РФ: ситуация в Украине (33)

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    Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд подчеркнула, что ее страна "не признает незаконное распространение президентских выборов в России на аннексированную украинскую территорию".
    Министр иностранных дел Христя Фриланд
    @cafreeland

    КИЕВ, 17 мар — РИА Новости Украина. Канада не признает проведение выборов президента Российской Федерации в Крыму, заявила министр иностранных дел Канады Христя Фриланд.

    "В четвертую годовщину незаконного вторжения и аннексии Крыма, Канада присоединяется к международному сообществу и продолжает осуждать это нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины… Со времени начала оккупации Крыма Россией мы наблюдали за серьезными нарушениями прав человека, совершенными представителями государственных органов России, включая подавление свободы слова и объединений, произвольные аресты, пытки, задержания и исчезновения людей", — заявила Фриланд. 

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    Она подчеркнула. что "Канада не признает незаконное распространение президентских выборов в России на аннексированную украинскую территорию".

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    Отдельно глава канадского МИДа призвала Россию освободить украинских политзаключенных, в частности украинского режиссера Олега Сенцова, осужденного в России на 20 годам лишения свободы.

    Ранее Фриланд сообщила, что Канада выделит на обучение ВСУ $4,6 млн.

    Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря. В Крыму и Севастополе выбору пройдут впервые после присоединения к России в 2014 году. Ранее МИД Украины направил ноту протеста России по поводу проведения выборов на территории Крыма.

    Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

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