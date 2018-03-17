Канада не признает выборы президента России в Крыму - Фриланд

КИЕВ, 17 мар — РИА Новости Украина. Канада не признает проведение выборов президента Российской Федерации в Крыму, заявила министр иностранных дел Канады Христя Фриланд.

"В четвертую годовщину незаконного вторжения и аннексии Крыма, Канада присоединяется к международному сообществу и продолжает осуждать это нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины… Со времени начала оккупации Крыма Россией мы наблюдали за серьезными нарушениями прав человека, совершенными представителями государственных органов России, включая подавление свободы слова и объединений, произвольные аресты, пытки, задержания и исчезновения людей", — заявила Фриланд.

Она подчеркнула. что "Канада не признает незаконное распространение президентских выборов в России на аннексированную украинскую территорию".

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Отдельно глава канадского МИДа призвала Россию освободить украинских политзаключенных, в частности украинского режиссера Олега Сенцова, осужденного в России на 20 годам лишения свободы.

Ранее Фриланд сообщила, что Канада выделит на обучение ВСУ $4,6 млн.

Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря. В Крыму и Севастополе выбору пройдут впервые после присоединения к России в 2014 году. Ранее МИД Украины направил ноту протеста России по поводу проведения выборов на территории Крыма.

Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.