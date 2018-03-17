Украина официально обратилась в ООН по поводу "незаконных выборов в Крыму"

КИЕВ, 17 мар — РИА Новости Украина. Украина направила генеральному секретарю ООН, председателю Совета безопасности ООН и всем делегациям стран-членов официальные письма, в которых настаивает на том, что проведение выборов президента РФ в Крыму нарушает Устав ООН, сообщает "Укринформ".

"Имею честь настоящим письмом передать Резолюцию Верховной Рады Украины с ее обращением к международному сообществу в связи с организацией незаконных выборов президента РФ на временно оккупированной части территории Украины – в АР Крым и городе Севастополе", – говорится в письме за подписью постоянного представителя Украины при ООН Владимира Ельченко.

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Также письмо содержит заявление МИД Украины относительно решения администрации полуострова провести незаконное голосования в Крыму.

Документ адресован генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, а также председателю Совета безопасности, постоянному представителю Нидерландов при ООН Карелу ван Остерому.

"Буду благодарен вам за содействие в распространении этого письма и его приложений в качестве документа Генеральной Ассамблеи в соответствии с подпунктом (а) пункта 34 Повестки дня 72-й сессии, а также в Совете Безопасности ООН", – подчеркивается в письме.

Укринформ Письмо МИД Украины в ООН

Еще один документ подобного содержания был также адресован делегациям всех стран-членов ООН.

Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря. В Крыму и Севастополе выбору пройдут впервые после присоединения к России в 2014 году. Ранее МИД Украины направил ноту протеста России по поводу проведения выборов на территории Крыма. Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

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Напомним, 1 марта Верховная Рада приняла резолюцию, в которой признала намерение РФ незаконно провести 18 марта выборы в АРК нарушением Конституции и законодательства Украины, основных принципов и норм международного права, Устава ООН, Хельсинкского заключительного акта, Будапештского меморандума 1994 года, резолюции Генассамблеи ООН о территориальной целостности Украины от 27 марта 2014 года (№68/262), других международно-правовых актов.