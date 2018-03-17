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    Крым впервые в истории выбирает президента России

    Тема:

    Выборы президента РФ: ситуация в Украине (42)

    (обновлено: )19350
    Сообщается, что в Крыму голосование организовано на 1206 избирательных участках, среди которых 42 – временных.
    Выборы президента РФ в регионах России
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 18 мар – РИА Новости Украина. Жители Крыма и Севастополя впервые в истории проголосуют на выборах президента России. Местные избиркомы заявили о создании всех необходимых условий для свободного волеизъявления.

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    В Крыму голосование организовано на 1206 избирательных участках, среди которых 42 – временных. Видеонаблюдением охвачены 27 территориальных и 494 участковых избирательных комиссий.

    Созданы также два специальных участка для голосования: один в районе строительства моста через Керченский пролив, второй — в зале нового терминала аэропорта "Симферополь". Последний, по мнению главы крымского избиркома Михаила Малышева, достоин попасть в книгу рекордов Гиннесса, так как более крупного места для голосования в мире не было.

    За ходом выборов в Крыму будут следить десятки международных наблюдателей, представляющих в том числе страны Евросоюза, США, Венесуэлы, Украины, Афганистана, Израиля, а также 3,6 тысячи общественных наблюдателей.

    "Все избирательные комиссии готовы к выполнению своих функций, проведена широкомасштабная работа по информированию избирателей, подготовлены помещения для голосования", — сообщили в избиркоме.

    В Севастополе выборы пройдут на 182 избирательных участках, сформированных в четырех районах города. Среди международных наблюдателей — граждане Дании, Британии, Испании, Италии, Германии, Израиля, Швеции, Украины и Кипра.

    ким путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией.

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