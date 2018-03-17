Крым впервые в истории выбирает президента России

КИЕВ, 18 мар – РИА Новости Украина. Жители Крыма и Севастополя впервые в истории проголосуют на выборах президента России. Местные избиркомы заявили о создании всех необходимых условий для свободного волеизъявления.

В Крыму голосование организовано на 1206 избирательных участках, среди которых 42 – временных. Видеонаблюдением охвачены 27 территориальных и 494 участковых избирательных комиссий.

Созданы также два специальных участка для голосования: один в районе строительства моста через Керченский пролив, второй — в зале нового терминала аэропорта "Симферополь". Последний, по мнению главы крымского избиркома Михаила Малышева, достоин попасть в книгу рекордов Гиннесса, так как более крупного места для голосования в мире не было.

За ходом выборов в Крыму будут следить десятки международных наблюдателей, представляющих в том числе страны Евросоюза, США, Венесуэлы, Украины, Афганистана, Израиля, а также 3,6 тысячи общественных наблюдателей.

"Все избирательные комиссии готовы к выполнению своих функций, проведена широкомасштабная работа по информированию избирателей, подготовлены помещения для голосования", — сообщили в избиркоме.

В Севастополе выборы пройдут на 182 избирательных участках, сформированных в четырех районах города. Среди международных наблюдателей — граждане Дании, Британии, Испании, Италии, Германии, Израиля, Швеции, Украины и Кипра.

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