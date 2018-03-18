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    "Украина без Крыма". Правоохранители разберутся в ситуации с гостелеканалом

    (обновлено: )18820
    В правоохранительных органах отметили, что ситуация с показом карты Украины без Крыма будет тщательно проанализирована.
    Карта Украины без Крыма
    unn.com.ua

    КИЕВ, 18 мар — РИА Новости Украина. В правоохранительных органах обещают разобраться, каким образом и при каких обстоятельствах в вечернем эфире 16 марта на телеканале "UA:Первый" появилась заставка карты Украины без Крыма. 

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    Об этом сообщает УНН со ссылкой на источник.

    "16 марта, в вечернем выпуске новостей на" UA: Первый "в прямом эфире случилась техническая ошибка, в результате которой зрители 27 секунд видели карту Украины с ошибками. В частности, на карте не были показаны названия областей и городов, а также показана территория без полуострова Крым ", — говорится в сообщении.

    Напомним, в пятницу, 16 марта, в вечернем выпуске новостей в прямом эфире государственного телеканала UA: ПЕРВЫЙ произошла техническая неполадка, в результате которой зрители в течение 27 секунд видели карту Украины с ошибками. В частности, на продемонстрированной карте не были отражены названия областей и городов, а также показана территория Украины без полуострова Крым.

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    Ранее сообщалось, что в Будапеште изъята из продажи карта Украины без Крыма и Одессы.

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