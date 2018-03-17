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    В Крыму шторм остановил работу Керченской переправы

    (обновлено: )14401
    Главная транспортная артерия, соединяющая Крым с материковой частью России, прекратила свою работу из-за сильного шторма у побережья полуострова.
    Керченская паромная переправа
    RIA News Владимир Макаров | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 17 мар — РИА Новости Украина. Керченская паромная переправа временно приостановила свою работу из-за шторма, сообщает компания-оператор "Морская дирекция".

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    "Шторм. Керченская переправа закрыта", — говорится в сообщении.

    Керченская паромная переправа (порт Крым – порт Кавказ) и аэропорт Симферополя сейчас являются главными транспортными артериями, связывающими полуостров Крым с материковой Россией.

    В настоящее время строится мост через Керченский пролив.

    Ранее сообщалось, что в ночь с 18 на 19 марта Украину ожидает резкое похолодание, температура в некоторых регионах опустится до минус 13.

    Весенние морозы обусловлены антициклоном, который будет определять погоду в Украине с 16 по 20 марта.

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