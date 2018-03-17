В Крыму шторм остановил работу Керченской переправы

КИЕВ, 17 мар — РИА Новости Украина. Керченская паромная переправа временно приостановила свою работу из-за шторма, сообщает компания-оператор "Морская дирекция".

"Шторм. Керченская переправа закрыта", — говорится в сообщении.

Керченская паромная переправа (порт Крым – порт Кавказ) и аэропорт Симферополя сейчас являются главными транспортными артериями, связывающими полуостров Крым с материковой Россией.

В настоящее время строится мост через Керченский пролив.

Ранее сообщалось, что в ночь с 18 на 19 марта Украину ожидает резкое похолодание, температура в некоторых регионах опустится до минус 13.

Весенние морозы обусловлены антициклоном, который будет определять погоду в Украине с 16 по 20 марта.