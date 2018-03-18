наверх
18.03.201812:45
Курсы валют НБУ
  • USD26.27+ 0.26
  • EUR32.42+ 0.25
Рубрики
Ещё
    Общество

    Националисты заявили о блокировке дипучреждений России в Украине

    Тема:

    Выборы президента РФ: ситуация в Украине (60)

    (обновлено: )41927
    "Свобода", "Правый сектор", "Национальный корпус", ОУН, "С14" и другие националисты проводят блокирование дипломатических представительств России в Украине в связи с выборами президента.
    Ситуация под посольством России в Украине 18 марта 2018
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 18 мар — РИА Новости Украина. Националисты из "Свободы", "Правого сектора" и "Национального корпуса" заявили, что блокируют российские дипломатические учреждения в Украине в связи с голосованием на выборах президента РФ, сообщает в воскресенье пресс-служба "Свободы".

    В пятницу в МВД Украины сообщили, что не пустят россиян в диппредставительства для участия в выборах президента 18 марта. В заявлении министерства указано, что такое решение принято с учетом того, что Россия намерена провести голосование на территории Крыма, который Киев считает своей территорией.

    Посольство России в Киеве в окружении полиции и нацгвардейцев. Видео
    facebook.com/artem.shevchenko
    Посольство РФ в Киеве в окружении полиции и нацгвардейцев. Кадры МВД

    "Объединенные силы националистов — "Свобода", "Правый сектор", "Национальный корпус", ОУН, "С14" и другие начали блокирование дипломатических представительств государства-агрессора в Украине в связи с выборами президента", — говорится в сообщении.

    Смотрите также: В Киеве под российское посольство сносят дрова и покрышки

    В партии заявили, что пикеты националистов проходят в Киеве, Харькове, Одессе и Львове. Блокировка началось в восемь часов и продлится до закрытия избирательных участков, заявили в "Свободе".

    В РФ заявили, что возмущены ситуацией с голосованием россиян в Украине, назвали ее грубейшим нарушением норм международного права.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Жерар Депардье проголосовал на выборах российского президента
    Выборы президента РФ: ситуация в Украине
    Надежда Савченко. Архивное фото
    Савченко: что ждет героя Украины в Украине
    Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон. Архивное фото
    Отравление Скрипаля. Британия против России
    Авария микроавтобуса на Житомирской трассе
    Зима вернулась: весенние снегопады накрыли Украину