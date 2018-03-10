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    Симон Петлюра

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 13
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    Симон Петлюра со своим штабом
    В Украине снимут еще один фильм о Петлюре
    09:27 29.01.2018
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    Лента "Тайные дневники Симона Петлюры" выйдет на экраны уже в 2018 году, сообщил вице-премьер-министр Павел Розенко. По словам чиновника, фильм позволит продвигать "патриотические настроения" в обществе.
    В сети появился первый трейлер украинского фильма о героях Крут
    Премьера фильма о героях Крут: съемки в Межигорье и Ступка в роли Петлюры 
    13:06 26.01.2018
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    На экраны выходит украинская кинокартина "Круты 1918", посвященная бою под Киевом, состоявшемся почти сто лет назад. В списке актеров есть и фамилия министра культуры Украины Евгения Нищука.
    Первый в Украине памятник Петлюре установили в Виннице
    "Петлюризация Украины": евреи массово покидают страну
    19:16 29.10.2017
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    Как пишет Авигдор Эскин, общая атмосфера неуверенности в завтрашнем дне среди евреев Украины неизбежно способствует увеличению потока репатриантов в Израиль.
    Первый в Украине памятник Петлюре установили в Виннице
    Долинский: Петлюра в еврейском квартале - это историческая шизофрения
    08:48 23.10.2017
    1651Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    Установка памятников организаторам или исполнителям массовых убийств - невероятное надругательство над человеческой моралью и памятью, оскорбление тех, чьи родные погибли от рук Петлюры, Шухевича, Сталина, Кагановича и других, считает Эдуард Долинский.
    В Днепровской области осквернили памятник погибшим военным в АТО
    Несносный монумент: скандальные памятники Украины, новейшая история
    07:59 22.10.2017
    1858Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    Памятник Симону Петлюре, установленный в Виннице, успели раскритиковать не только Всемирный еврейский конгресс, но и российский президент Владимир Путин. Истории неоднозначных памятников в Украине - в обзоре РИА Новости Украина.
    Первый в Украине памятник Петлюре установили в Виннице
    Как Симон Петлюра и Фредди Крюгер разорвут Украину
    10:41 20.10.2017
    2785Жесткая депортация Саакашвили: что дальше?
    Украинцы сглотнули националистические марши, перестрелки вроде той, что была в Мукачево, осквернения памятников, переименования улиц - все сглотнули. С теми, кто сглатывать отказался, провели профилактику. Так живет сегодня страна.
    Первый в Украине памятник Петлюре установили в Виннице
    Первый в Украине памятник Петлюре установили в Виннице
    23:21 14.10.2017
    511Жесткая депортация Саакашвили: что дальше?
    Памятник установлен во дворе здания, где расположено областное радио. С 7 мая по 19 июня 1920 в здании размещалась Военно-походная канцелярия Главного атамана.
    Симон Петлюра
    Стало известно, когда в Виннице установят памятник Петлюре
    14:29 15.08.2017
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    Сообщается, что бронзовый памятник будет в натуральную величину - главный атаман войск Украинской народной республики Симон Петлюра сидит на скамейке.
    Симон Петлюра
    Игры разума. Гройсман и Парубий заговорили о Петлюре и Соборности
    11:57 28.10.2016
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    Скромно и со вкусом: Кабмин принял решение установить памятник главному атаману УНР Симону Петлюре. С таким предложением выступил министр культуры Евгений Нищук, а подпись под документом поставил премьер Владимир Гройсман.
    Симон Петлюра со своим штабом
    Памятник Петлюре в Киеве: идеологический раскол в обществе углубляется
    15:05 27.10.2016
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    Никто не вправе навязывать местной общине, где будут устанавливать памятник, свое решение – решать должны люди, отмечают политологи. К тому же, добавляют они, монумент может усугубить конфликт среди населения Украины.
    Симон Петлюра
    Госкино заказало фильм о Петлюре
    12:08 17.09.2016
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    Документальная драма охватывает период жизни Симона Петлюры, когда тот находился в Париже, в эмиграции. Сценарий фильма создавался на протяжении двух лет.
    Симон Петлюра (в центре) со своим штабом. Архивное фото
    Симон Петлюра. Справка
    09:41 25.05.2016
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    22 мая исполнилось 137 лет со дня рождения, а 25 мая – 90 лет со дня смерти Симона Петлюры. Его имя стало нарицательным, а оценки политической и военной деятельности до сих пор вызывают живейшие дискуссии.
    Симон Петлюра
    Симон Петлюра: человек и символ
    08:45 25.05.2016
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    25 мая исполняется 90 лет со дня смерти Симона Петлюры, который сыграл огромную роль в ходе гражданской войны на территории Украины, возглавлял одно из многочисленных государственных образований на этой территории.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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