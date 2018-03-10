Лента "Тайные дневники Симона Петлюры" выйдет на экраны уже в 2018 году, сообщил вице-премьер-министр Павел Розенко. По словам чиновника, фильм позволит продвигать "патриотические настроения" в обществе.
Установка памятников организаторам или исполнителям массовых убийств - невероятное надругательство над человеческой моралью и памятью, оскорбление тех, чьи родные погибли от рук Петлюры, Шухевича, Сталина, Кагановича и других, считает Эдуард Долинский.
Памятник Симону Петлюре, установленный в Виннице, успели раскритиковать не только Всемирный еврейский конгресс, но и российский президент Владимир Путин. Истории неоднозначных памятников в Украине - в обзоре РИА Новости Украина.
Украинцы сглотнули националистические марши, перестрелки вроде той, что была в Мукачево, осквернения памятников, переименования улиц - все сглотнули. С теми, кто сглатывать отказался, провели профилактику. Так живет сегодня страна.
Скромно и со вкусом: Кабмин принял решение установить памятник главному атаману УНР Симону Петлюре. С таким предложением выступил министр культуры Евгений Нищук, а подпись под документом поставил премьер Владимир Гройсман.
Никто не вправе навязывать местной общине, где будут устанавливать памятник, свое решение – решать должны люди, отмечают политологи. К тому же, добавляют они, монумент может усугубить конфликт среди населения Украины.
22 мая исполнилось 137 лет со дня рождения, а 25 мая – 90 лет со дня смерти Симона Петлюры. Его имя стало нарицательным, а оценки политической и военной деятельности до сих пор вызывают живейшие дискуссии.
25 мая исполняется 90 лет со дня смерти Симона Петлюры, который сыграл огромную роль в ходе гражданской войны на территории Украины, возглавлял одно из многочисленных государственных образований на этой территории.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".