Кость Бондаренко: Украина должна согласовать свою историю с Европой

Руководитель Фонда "Украинская политика" Кость Бондаренко считает, что Украина заняла неверную позицию, в связи с чем противоречия с Польшей по вопросам истории зашли в тупик.

"Непонятно, как Украина реагирует на заявления Польши. Почему Украина занимает позицию "дурак — сам дурак" вместо того, чтобы признать некоторые моменты? Действительно, в нашей истории были нелицеприятные моменты, эта история, которой мы должны стыдиться. И вместо того, чтобы творить новую историю, творить новую действительность в противоположность тому, что происходило во времена Хмельницкого и 1943 году на Волыни, у нас пытаются защищать и перекладывают вину на других. Это тупиковая позиция Украины. Если Украина действительно хочет видеть свое будущее в Европе, она должна согласовывать свою историю тоже с Европой", — заявил Бондаренко во время пресс-конференции в РИА Новости Украина.

Напомним, что во время конференции по безопасности в Мюнхене президент Украины Петр Порошенко заявил, что его позиция относительно польского закона о запрете "бандеровской идеологии" не изменилась. Порошенко просит убрать из повестки вопросы, "которые раскалывают нас" и оставить историю историкам.

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