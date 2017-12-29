Бондаренко: пока что верующие спасают церковь от власти

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Война против УПЦ, которая с легкой руки власти стала в Украине "церковью агрессора" в 2017-м году продолжилась с новой силой. Дискриминация священников, законы против церкви и захваты храмов — вот только некоторые механизмы, которые политики направили против УПЦ.

Между тем, довести свое черное дело до конца власти так и не удалось. Почему, в комментарии РИА Новости Украина объясняет директор Фонда "Украинская политика" Кость Бондаренко.

"Власть просто вынуждена была ослабить хватку, увидев достаточно серьезное противодействие со стороны верующих. Два Крестных хода в 2016 и 2017 годах показали сколько граждан, вопреки репрессиям и угрозам, продемонстрировали преданность своей вере. Если бы прихожане не вышли на улицы, а УПЦ не продемонстрировала свой потенциал, церковь просто дожали", — говорит политолог.

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Между тем, по словам эксперта в 2018-м году новые нападки на церковь вполне возможны.

"Воинствующие депутаты из "партии ястребов" не успокоились и продолжают настаивать на том, чтобы Верховная Рада продолжила начатое дело. Холодным душем для таких деятелей может стать последняя встреча представителей УПЦ с Вселенским Патриархом. На ней был послан четкий сигнал — попытки политическим путем создать поместную церковь не будут восприняты мировым православием", — считает Бондаренко.

Кроме того, специалист прокомментировал вероятность примирения между УПЦ и "Киевским патриархатом" после недавнего "покаянного" письма главы УПЦ (КП) Филарета.

"Возможно Филарет был искренен в своих планах и намерениях. Но в "Киевском патриархате" один человек не решает все вопросы. В этой организации есть те, кто не хочет никакого примирения. Письмо Филарета очертило одну из тенденций в православии, но не доминирующую линию", — резюмировал политолог.