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    Бондаренко: пока что верующие спасают церковь от власти

    Тема:

    Письмо Филарета: покаяния не получилось (52)

    (обновлено: )8010
    По словам политического эксперта Костя Бондаренко, встретив сопротивление со стороны прихожан УПЦ, политики были вынуждены временно ослабить свое давление на церковь.
    Кость Бондаренко
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

    Священник православной церкви. Архивное фото
    RIA News Сергей Пятаков | Перейти в фотобанк
    В атмосфере нетерпимости. Войны против УПЦ - год борьбы за веру

    Война против УПЦ, которая с легкой руки власти стала в Украине "церковью агрессора" в 2017-м году продолжилась с новой силой. Дискриминация священников, законы против церкви и захваты храмов — вот только некоторые механизмы, которые политики направили против УПЦ.

    Между тем, довести свое черное дело до конца власти так и не удалось. Почему, в комментарии РИА Новости Украина объясняет директор Фонда "Украинская политика" Кость Бондаренко.  

    "Власть просто вынуждена была ослабить хватку, увидев достаточно серьезное противодействие со стороны верующих. Два Крестных хода в 2016 и 2017 годах показали сколько граждан, вопреки репрессиям и угрозам, продемонстрировали преданность своей вере. Если бы прихожане не вышли на улицы, а УПЦ не продемонстрировала свой потенциал, церковь просто дожали", — говорит политолог.

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    Между тем, по словам эксперта в 2018-м году новые нападки на церковь вполне возможны.

    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Будет ли обострение между УПЦ МП и УПЦ КП?

    "Воинствующие депутаты из "партии ястребов" не успокоились и продолжают настаивать на том, чтобы Верховная Рада продолжила начатое дело. Холодным душем для таких деятелей может стать последняя встреча представителей УПЦ с Вселенским Патриархом. На ней был послан четкий сигнал — попытки политическим путем создать поместную церковь не будут восприняты мировым православием", — считает Бондаренко.

    Кроме того, специалист прокомментировал вероятность примирения между УПЦ и "Киевским патриархатом" после недавнего "покаянного" письма главы УПЦ (КП) Филарета. 

    "Возможно Филарет был искренен в своих планах и намерениях. Но в "Киевском патриархате" один человек не решает все вопросы. В этой организации есть те, кто не хочет никакого примирения. Письмо Филарета очертило одну из тенденций в православии, но не доминирующую линию", — резюмировал политолог. 

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