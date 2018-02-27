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    Кость Бондаренко: реформы в Украине видят только негодяи и лжецы

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    Политический кризис: страна в тупике (128)

    (обновлено: )780231
    В нынешней Украине, чтобы сохранить здравый смысл и психическое здоровье, стоит быть как бравый солдат Швейк, которого считают идиотом, а не как посол ЕС Мингарелли, отмечает политолог Кость Бондаренко.
    Кость Бондаренко
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    РИА Новости Украина

    Глава представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли заявил, что за четыре года украинская власть предприняла значительные шаги для модернизации страны. Об этом он сказал во время конференции на тему: "Итоги имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом за 2017 год и дальнейшие планы".

    Владимир Гройсман
    Украинское фото
    Украина, утекающая сквозь пальцы Гройсмана

    "Если есть политическая воля власти, то нет сомнения, что за последние четыре года представители политической власти в этой стране предприняли значительные шаги, чтобы модернизировать и трансформировать страну, превратить ее в демократическое, открытое общество, базируясь на социально-рыночной экономике. Мы не сомневаемся в этом", – сказал посол ЕС.

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    Мингарелли подчеркнул, что не будет перечислять реформы, которые были внедрены украинской властью в сложных условиях, и добавил: "Если вы этого не видите, то вы или идиоты, или люди с ограниченной точкой зрения".

    Политолог, директор Фонда "Украинская политика" Кость Бондаренко предложил свой вариант продолжения фразы Мингарелли: ""… а видят или негодяи, или лжецы". В таком виде эта фраза приобретет стройность и логическую завершенность, добавляет эксперт.

    "Об идиотах. Вспомните героя Ярослава Гашека, бравого солдата Швейка. В том бедламе, который назывался Первой мировой войной, по ходу романа можно сделать вывод: самая нормальным, адекватным человеком среди других персонажей был именно Йозеф Швейк, которого другие считали идиотом. Поэтому все относительно", – напомнил Бондаренко.

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    По мнению политолога, в нынешней Украине для того, чтобы иметь гарантию здравого смысла и психического здоровья, стоит быть Швейком, а не Мингарелли.

    Facebook Костя Бондаренко
    Комментарий Костя Бондаренко о реформах

    Напомним, среди успешных изменений в Украине Мингарелли назвал прогресс в сферах энергоэффективности, цифровых технологий, окружающей среды.

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