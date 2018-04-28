Когда политики поступают неправильно

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Несмотря на то что до официального старта президентской кампании остается еще достаточно времени, основные игроки уже сейчас взвинтили свою активность.

Политолог, директор Фонда "Украинская политика" Кость Бондаренко считает, что в настоящее время политики ведут активную работу по наращиванию рейтингов.

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"Сегодня у каждого есть свои задачи. Например, главная цель Петра Порошенко — прекратить падение рейтингов и начать их наращивание. Задача Арсена Авакова — показать, что он самодостаточный политик, который является центром принятия решений. Юлия Тимошенко отдает себе отчет в том, что сегодня у нее самый высокий рейтинг и ей просто не стоит суетиться, чтобы случайно не включиться в общую какофонию и не сделать фальстарт. Очевидно, что у каждого сегодня имеются свои проблемы", — отмечает Бондаренко.

По его словам, появление абсолютно новых политических игроков, которые будут претендовать на президентство маловероятно.

"О том же Святославе Вакарчуке уже так много сказано, как о кандидате в президенты, что даже если завтра он заявится, это уже не будет какой-то новостью. Что до "Оппозиционного блока", то в этой политсиле пока нет понимания, будет ли кто-то выдвигаться от партии или будут самовыдвиженцы. Пока что лидера, которого были бы готовы поддержать в "ОБ" нет. Сегодня многие заявляют, что готовы идти на выборы. Тот же Вадим Рабинович, тот же Юрий Бойко. Вполне возможно в президентскую гонку включаться Борис Колесников, Вадим Новинский и другие. Но не исключаю, что ближе к выборам пройдут переговоры на которых будет решено, что лучше выставить единого кандидата", — говорит эксперт.

По мнению Бондаренко, сегодня именно президент больше остальных заинтересован в наращивании рейтингов.

"В ближайшее время от Порошенко можно ожидать еще большей активности. То, как самоуверенно и нагло ведет себя президент свидетельствует о том, что он хочет усилить свои позиции. Как бы то ни было, наращивание президентского рейтинга это большой плюс на парламенских выборах, которые должны будут состояться сразу", — резюмировал Бондаренко.

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