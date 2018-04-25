Порошенко на ТВ, а значит, президентская гонка началась

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Президент Петр Порошенко со всей активностью взялся за продвижение идеи о создании в Украине единой православной церкви. После выступления в Верховной Раде глава государства едва ли не впервые за годы правления появился на ток-шоу "Свобода слова", которое полностью было посвящено церковному вопросу.

Так, Порошенко заявил, что еще до своего президентства выступал за украинскую автокефалию.

"Армия защищает украинскую землю, язык защищает украинское сердце, церковь защищает украинскую душу. Это есть три составляющих элемента, и здесь мы не должны никому ничего отдавать", — сказал Порошенко.

Также президент заверил, что никто не запретит украинцам посещать церкви Московского патриархата в случае создания в стране единой поместной автокефальной церкви.

Кроме того, по мнению Порошенко, создание единой поместной православной в Украине поможет вернуть Донбасс и Крым.

"Будет ли государство сильнее, имея единую церковь? Очевидно, что это так. Ведь мы убираем внутренние конфликты из государства, и, объединившись, мы скорее освободим украинскую землю — и Донбасс, и Крым", — сказал Порошенко

По мнению политического эксперта Алексея Якубина, появление президента на телеэкранах свидетельствует о том, что на Банковой полным ходом готовятся к предстоящим выборам.

"Церковная карта — одна из ключевых, которые президент собирается использовать в своей избирательной кампании. Ключевая причина появления Петра Порошенко на ТВ — то, что Константинопольский патриарх констатировал получение обращения от Верховной Рады. Но если внимательно посмотреть на реакцию церковного иерарха, то там четко сказано, что решение будет приниматься единством канонических православных церквей. Дескать, Константинополь не будет на себя брать такую ответственность. Этим и объясняются фразы Петра Алексеевича вроде: "томос еще не в кармане". Это — уже готовая отмазка президента на случай, если вопрос пойдет не в ту сторону. Дескать, "мы сделали все, что могли", — говорит Якубин.

Тем не менее, по словам эксперта, брать церковную тему в качестве основной — не вполне удачный ход.

"Общество ждет от президента не решения религиозных вопросов, а других конкретных задач. Это в первую очередь, вопрос прекращения войны на Донбассе, установление мира.

Но чем больше будет появляться скандалов, тем чаще их будут перекрывать другими темами. Чем больше будет обвинений в коррупции, тем больше будет тем вроде церкви, "пятой колонны", языка. По сути, появление Порошенко на экране означает начало избирательной кампании", — резюмировал политолог.

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