Откровения, оправдания. Главная проблема Украины – "попередники"

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Виноваты "попередники"

Уже укоренившейся традицией украинских властей стало винить во всех бедах "попередников" или "соседа-агрессора", тем самым снимая с себя ответственность за происходящее в стране.

На днях премьер Владимир Гройсман заявил, что главной экономической проблемой в Украине является давление внешнего долга в $65 млрд, накопленного предыдущей властью.

"Самая большая проблема с экономической точки зрения – это давление на государство внешних долгов, большая часть которых была накоплена до 2014 года… Фактически с 2007 по 2010 год правительство взяло (в долг – ред.) $26 млрд. При том, что Украина сильнее не стала. Правительство с 2010 по 2014 год взяло еще более 20 млрд. Фактически суммарный долг сегодня $65 млрд, которые лежат на плечах украинцев и украинской экономики", – сообщил Гройсман.

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Хотя экономические эксперты констатируют: в период с января 2014 года по январь 2017 года валовой внешний долг Украины сократился на 28,4 млрд. долл. за счет выплат долгов кредиторам, но в 2017 году вновь возобновил свой рост.

Виновата коррупция

Любят наши власти винить во всех бедах также коррупцию.

Из года в год высшее руководство страны повторяет мантру о необходимости искоренения коррупции в стране и системной борьбе с этим порочным явлением. При этом сами становятся фигурантами скандалов и нелицеприятных расследований журналистов.

"Коррупция всегда была и остается главной проблемой Украины", — заявлял президент в интервью австрийскому изданию Profil.

При этом, по словам Порошенко, коррупция с трудом поддается устранению из-за тяжелого советского наследия.

"Поскольку она идет издалека — от советской системы коррупции, которая была глубоко укоренена в обществе и в умах каждого", —отвечал президент на вопрос, почему коррупцию в Украине так сложно и долго искоренять.

Ну и…сами украинцы

Впрочем, некоторые в верхушке власти считают, что во многих бедах Украины виноваты сами украинцы. То они много едят, то плохо работают, что мешает росту экономики, то сами виноваты в коррупции.

Так, в январе 2018 года министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян неожиданно заявил в интервью на "5 канале", что главной проблемой Украины на ее пути к успеху стали сами люди.

"Люди в Украине попросту не могут дать правильный результат и обеспечить рост….Вы знаете, ключевая проблема, которая у нас есть – это качественные люди. И мы видим примеры роста, когда удается назначать правильные команды и запускается процесс в правильном направлении. Это у нас "Укрпочта", это администрация морских портов, это у нас "Укравтодор"", – отметил Владимир Омелян.

В октябре 2017 года отличился глава Минфина Александр Данилюк. По его мнению, жители страны плохо работают, что мешает росту экономики Украины.

"Низкая производительность труда — это одна из наиболее глубинных и серьезных проблем, которая мешает развитию экономики во многих странах. В частности, в Украине это — одна из наибольших проблем", — рассказывал министр по итогам встреч в Международном валютном фонде и Всемирном банке.

По его словам, в Украине отмечается "чрезвычайно низкая производительность труда" из-за чего о росте экономики можно только мечтать. А чтобы решить эту проблему, нужны инвестиции.

Что думают украинцы

А вот у самих украинцев на этот счет несколько иное мнение: корень всех бед они видят именно в коррумпированности сегодняшней власти.

Как свидетельствуют соцопросы, украинцы устали ждать благ от государства и окончательно потеряли доверие к власти.

Главной проблемой, которая тормозит развитие страны, большинство наших граждан считают коррупцию в госорганах. Такое мнение они высказывали в ходе исследования Center for Insights in Survey Research.

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Так, 51% опрошенных назвали главной проблемой именно коррумпированность власти. На втором месте оказался фактор войны на востоке Украины – 50%.

Низкий уровень промышленного производства считают корнем всех бед 29% респондентов, столько же назвали главной проблемой безработицу.

По материалам из открытых источников интернет