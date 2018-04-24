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    Аналитика и комментарии

    Откровения, оправдания. Главная проблема Украины – "попередники"

    (обновлено: )31810
    Искать крайних всегда легко. Похоже, это хорошо усвоили нынешние власти, которые любят винить во всех бедах как не "попередников", так РФ или еще хуже - самих украинцев. А вот у наших граждан на этот счет совсем другое мнение.
    Флаг Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

    Виноваты "попередники"

    Петр Порошенко. Архивное фото
    Президент Украины
    Тренд дня: "Порошенко, как обычно, обманул всю страну"

    Уже укоренившейся традицией украинских властей стало винить во всех бедах "попередников" или "соседа-агрессора", тем самым снимая с себя ответственность за происходящее в стране.

    На днях премьер Владимир Гройсман заявил, что главной экономической проблемой в Украине является давление внешнего долга в $65 млрд, накопленного предыдущей властью.

    "Самая большая  проблема с экономической точки  зрения – это давление на государство внешних долгов, большая часть которых была накоплена до 2014 года… Фактически с 2007 по 2010 год правительство взяло (в долг – ред.) $26 млрд. При том, что Украина сильнее не стала. Правительство с 2010 по 2014 год взяло еще более 20 млрд. Фактически суммарный долг сегодня $65 млрд, которые лежат на плечах украинцев и украинской экономики", – сообщил Гройсман.

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    Хотя экономические эксперты констатируют: в период с января 2014 года по январь 2017 года валовой внешний долг Украины сократился на 28,4 млрд. долл. за счет выплат долгов кредиторам, но в 2017 году вновь возобновил свой рост.  

    Взятка. Архивное фото
    Украинское фото
    Freedom House: уровень коррупции в Украине стабилен

    Виновата коррупция

    Любят наши власти винить во всех бедах также коррупцию.

    Из года в год высшее руководство страны повторяет мантру о необходимости искоренения коррупции в стране и системной борьбе с этим порочным явлением. При этом сами становятся фигурантами скандалов и нелицеприятных расследований журналистов.

    "Коррупция  всегда была и остается главной  проблемой Украины", — заявлял президент в интервью австрийскому изданию Profil.

    При этом, по словам Порошенко, коррупция с трудом поддается устранению из-за тяжелого советского наследия.

    "Поскольку  она идет издалека — от советской  системы коррупции, которая была  глубоко укоренена в обществе  и в умах каждого", —отвечал президент на вопрос, почему коррупцию в Украине так сложно и долго искоренять.

    Ну и…сами украинцы

    Впрочем, некоторые в верхушке власти считают, что во многих бедах Украины  виноваты сами украинцы. То они много едят, то плохо работают, что мешает росту экономики, то сами виноваты в коррупции.

    Уборка урожая. Архивное фото
    REUTERS Eduard Korniyenko
    Аграрная "сверхдержава": процветание или бедность?

    Так, в январе 2018 года министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян неожиданно заявил в интервью на "5 канале", что главной проблемой Украины на ее пути к успеху стали сами люди.

    "Люди в Украине  попросту не могут дать правильный  результат и обеспечить рост….Вы  знаете, ключевая проблема, которая  у нас есть – это качественные  люди. И мы видим примеры роста, когда удается назначать правильные команды и запускается процесс в правильном направлении. Это у нас "Укрпочта", это администрация морских портов, это у нас "Укравтодор"", – отметил Владимир Омелян.

    В октябре 2017 года отличился глава Минфина Александр Данилюк. По его мнению, жители страны плохо работают, что мешает росту экономики Украины.  

    "Низкая производительность труда — это одна из наиболее глубинных и серьезных проблем, которая мешает развитию экономики во многих странах. В частности, в Украине это — одна из наибольших проблем", — рассказывал министр по итогам встреч в Международном валютном фонде и Всемирном банке.

    По его словам, в Украине отмечается "чрезвычайно низкая производительность труда" из-за чего о росте экономики можно только мечтать. А чтобы решить эту проблему, нужны инвестиции.

    Что думают украинцы

    Эксперт по анализу политики общественной организации Transparency International Украина Александр Калитенко
    Transparency International Украина
    "Горячие" линии по коррупции скоро станут "холодными" – Калитенко

    А вот у самих украинцев на этот счет несколько иное мнение: корень всех бед они видят именно в коррумпированности сегодняшней власти.

    Как свидетельствуют соцопросы, украинцы устали ждать благ от государства и окончательно потеряли доверие к власти. 

    Главной проблемой, которая тормозит развитие страны, большинство наших граждан считают коррупцию в госорганах. Такое мнение они высказывали в ходе исследования Center for Insights in Survey Research.

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    Так, 51% опрошенных назвали главной проблемой именно коррумпированность власти. На втором месте оказался фактор войны на востоке Украины – 50%.

    Низкий уровень промышленного производства считают корнем всех бед 29% респондентов, столько же назвали главной проблемой безработицу.

    По материалам из открытых источников интернет

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