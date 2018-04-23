Тренд дня: "Порошенко, как обычно, обманул всю страну"

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

На минувшей неделе президент Петр Порошенко в ходе встречи с главами парламентских фракций заявил, что намерен обратиться к архиепископу Константинополя, Вселенскому патриарху Варфоломею с призывом издать Томос относительно автокефалии православной церкви в Украине. После этого Верховная Рада поддержала "церковную инициативу" президента.

В результате Синод вселенского патриархата сообщил, что патриарх Варфоломей получил от церковных и гражданских властей Украины ходатайство о предоставлении автокефалии и начинает консультации по этому вопросу. Вселенский патриархат уточнил, что "решил тесно общаться и координировать свои отношения с сестринскими православными церквами по этому вопросу". Наряду с этим, в пресс-службе Порошенко заявили, что Вселенский патриархат начинает процедуры, необходимые для предоставления автокефалии Украинской православной церкви.

Напомним, что в Украине действуют каноническая Украинская православная церковь (УПЦ МП), которая является самоуправляемой церковью в составе Московского патриархата, а также УПЦ Киевского патриархата и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ).

Как отметил юрист Андрей Портнов, оптимизм Порошенко по поводу ответа Вселенского патриархата не имеет никаких оснований.

"Не понял президентского оптимизма от вчерашнего письма из Вселенского Патриархата. В ответе на обращение президента нет ни одного позитивного сигнала, кроме всегда употребляемых для таких случаев слов типа: "посоветоваться", "рассмотреть", "углубить", "расширить", "провести консультации" и "вжити всіх можливих заходів", — отметил Портнов на своей странице в Facebook.

По мнению юриста, на бюрократическом языке сообщение Вселенского патриархата обозначает: "здравствуйте и идите к чёртовой бабушке".

Скриншот с сайта Facebook

Директор консалтинговой компании "Партия власти" Елена Дьяченко также обратила внимание на различные смыслы ответа Вселенского патриархата и заявления пресс-службы Порошенко.

"Просто чтобы понимать, с кем имеем дело. Сайт Вселенского Патриархата: Мы приняли обращение украинских политиков и части священников и решили обсудить с сестринскими Православными церквями. Фейсбук П. Порошенко: Вселенским Патриархатом начата процедура предоставления автокефалии. Комментируйте вы, я не знаю, что сказать", — подчеркнула политолог.

Скриншот с сайта Facebook

Политический аналитик Дмитрий Корнейчук считает, что своим заявлением по началу создания независимой украинской церкви Порошенко обманул всю страну.

"И не принималось никаких решений со стороны Вселенского патриархата начать процесс создания независимой украинской церкви. Как следует из пресс-релиза патриархата, Синод утвердил решение более тесно общаться и координироваться по данному вопросу с сестринскими православными церквями", — разъяснил аналитик.

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Эксперт отметил, что Вселенский патриарх переложил с себя ответственность на РПЦ.

Скриншот с сайта Facebook

"Мол, если в Москве согласятся, тогда можно и говорить о независимой церкви в Украине. Собственно, заранее было ясно, что Вселенский патриарх не станет ссорится с РПЦ . И не станет инициатором раскола православия", — резюмировал Корнейчук.

Известный публицист Мирослава Бердник, в свою очередь, задалась вопросом — кому в Украине Вселенский патриарх Варфоломей должен предоставить Томос?

"Каноническая церковь не обращалась, УАПЦ и УПЦ КП так и не слились в экстазе в религиозную организацию с не замазанным названием, юридически ни "ЕПЦ", ни "Православной церкви в Украине" нет. Кому?!" — акцентировала Бердник.

Скриншот с сайта Facebook

Такого же мнения придерживается блогер и журналист Дмитрий. По его мнению, перед патриархом Варфоломеем стоит задача, неразрешимая с позиций церковного права и просто здравого смысла.

"Кому именно нужна автокефалия? Украине и украинскому народу? Для церковного вероучения и канонического права это пустые абстракции. Это язык позднего европейского национализма и политики, но не церкви! Автокефалию можно дать общине верующих и епископату. Не "народу", не "стране" — конкретным людям, которые об этом просят. Вот в чём загвоздка! Ведь УПЦ КП и УАПЦ так хотели независимости, что давно рукой махнули не только на Москву, но и на Константинополь, и на церковное право как таковое. Они ни у кого ничего не просили — сами взяли", — считает Певко.

Также он отметил, что все разговоры о "поместной православной церкви" в устах Порошенко — популизм, в устах журналистов — безграмотность.

Скриншот с сайта Facebook

"А у широкой публики — невежество и какое-то массовое безумие… <…> По Конституции церковь в Украине отделена от государства. Объединять церкви, общаться со священством — вообще не дело президента и парламента! Если, конечно, на дворе 21-й век, а не 12-й. Видите ли, от перестановки цифр многое меняется!" — напомнил блогер.

Он акцентировал, что озабоченность подобными вопросами в современном обществе — симптом глубокой отсталости.

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

"Вам не всё равно, кому молится и куда ходит ваш сосед? Вас волнует, что у украинцев нет полного религиозного единства? А почему? Это средневековое мракобесие и нетерпимость? Или советские рефлексы сохранились? "Мы шагаем дружно в ряд и даём святое слово быть как Гуля Королёва!" Без очередной КПСС никак? У меня "плохая" новость для любителей "народного единства": в Украине есть не только УПЦ МП, УПЦ КП и УАПЦ. Здесь живут ещё и староверы разных согласий, униаты и католики, лютеране и баптисты, иудеи, мусульмане, буддисты, индуисты и так далее. Украинские иудеи, к слову, уже не первый век разделены на литваков и хасидов, а в Израиле есть ещё и сефарды, но никто не считает, что разные взгляды на веру как-то ослабляют страну и народ", — отметил журналист.

При этом, по его мнению, государству пора подумать об остатках науки, медицины и экономики, а не о том, какого именно патриарха поминают в церковных службах немногочисленные прихожане.

"Большинство украинцев и так приходят в церковь дважды в год: на Крещение и Пасху, ну ещё помянуть или отпеть умерших родственников. Так что по православным канонам вас всех давно пора отлучить от церкви", - подытожил журналист.