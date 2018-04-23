ГПУ только пиарится на политической коррупции – Вакаров

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

В Генпрокуратуре похвастались рекордным количеством приговоров по коррупционным делам. В 2017 году их было почти 1700. Об этом написала на своей странице в Facebook пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган. По ее словам, это в три раза больше, чем за предыдущие годы.

Также в Генпрокуратуре ожидают в ближайшее время получить материалы, которые могут помочь в расследованиях в отношении бывших чиновников. Об этом сообщил заместитель генерального прокурора Евгений Енин в Facebook после встречи с министром юстиции и генеральным прокурором Кипра.

А сейчас ГПУ занимается пятью материалами, касающимися действующих народных депутатов. Об этом Юрий Луценко сообщил 20 апреля на брифинге в Одессе. Правда, он не назвал фамилий. Хотя известно, что один из материалов поступил из НАБУ.

Подробнее о делах Генпрокуратуры и эффективности антикоррупционных расследований, в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал эксперт по антикоррупционной политике Василий Вакаров.

(текст публикуется на языке оригинала)

Насправді ми бачимо активну діяльність ГПУ чи лише активні заяви?

— Ми бачимо активний піар, активні заяви, як самого генпрокурора, так і ГПУ в цілому. У нас, знаєте, вчора була п’ятниця – такий дуже хороший день перед вихідними, для піару мається на увазі, для того, щоб продовжувати бути і далі ньюзмейкером чи номер один чи номер два, генеральний прокурор щоп’ятниці виступає, як правило щоп’ятниці, виступає з брифінгами чи проводить прес-конференції. У даному випадку мова йде про дійсно брифінг, який був наданий в Одесі Генеральною прокуратурою. Там було засідання колегії, мається на увазі південного регіону, де були підведені якісь підсумки.

Я маю і свої достовірні джерела, тому, що хочу зазначити. Навіть з того, що публікує ГПУ, наприклад, засуджено за 2017 рік 1692 особи – це вже, знаєте, статистика така, вона річ не дуже популярна, але вперта, і навіть по цій статистиці, якщо ми беремо, що засуджено осіб 1692, то треба подивитися а хто засуджений, на які строки і таке інше. І ми побачимо, коли подивитися реально, розчепити це все, ми побачимо, що там дрібні клерки, голова сільської ради, секретар сільської ради, якісь чиновники районного рівня, тобто це дрібні чиновники районного та сільського рівня, яким, як правило, дали строк або менше меншого або взагалі умовний строк. І саме основне – коли ми дивимось а скільки ж коштів от ГПУ за 2017 рік вернула до бюджету України, є одіозна сума в 1,5 млрд доларів Януковича, за які йдуть суперечки – чи це його кошти, чи це не його, і взагалі, чи не прийдеться ще нам повертати ті кошти, тобто, якщо ми цю справу одіозну відкладемо і візьмемо статистику, про яку говорить генеральний прокурор Луценко, то, вибачте, там кіт наплакав, там кілька сотень тисяч гривень. Тобто минулого року в цілому на ГПУ, і прокуратуру України витратили більше 6 млрд гривень, а отримали від корупції всього-на-всього кілька сотень тисяч гривень бюджету. Так це просто смішно, вибачте, це робота абсолютно негативна, це статистика, знаєте, красиві цифри вивішені, а далі, коли ми дивимось, вибачте, ніякої боротьби з корупцією ГПУ не веде. Це все окозамилювання.

Зараз генпрокурор оголосив про п’ять матеріалів щодо нардепів. Про яких депутатів йдеться? Чи можна сподіватися на вироки у цих справах і коли?

— Дуже слушне питання. Мало того, я вам скажу, як представник громадськості, у нас, коли генпрокурор анонсує, що от ми готові ще п’ять депутатів дати подання, притягнути до відповідальності, давайте візьмемо, у нас же статистика, ми ж говоримо не про анонсовані речі, ми не будемо тролити Луценка, а дивимось офіційну інформацію, яка на сайті ГПУ, і аналізуємо діяльність ГПУ за минулий рік та початок цього року. Так от, всі депутати ВРУ щодо яких було подання з боку ГПУ, і на яких отримано дозволи ВРУ, ні один з цих депутатів не притягнутий до відповідальності, ні один з цих депутатів не поніс ніякої відповідальності і жоден з цих депутатів не заплатив до бюджету жодної копійки. Більше того, наприклад, Розенблат, оцей "бурштиновий король", як нам розказували і НАБУ, і ГПУ, ми вже маємо рішення суду, що дії правоохоронних органів неправомірні, розумієте, тобто він уже особа, яка постраждала, він постраждав від того, що його провокували на хабар незаконний, а вже тепер він через суди буде доказувати, притягувати до відповідальності самих правоохоронців.

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Якщо ми візьмемо весь перелік депутатів, починаючи, скажемо, їх так багато з різних фракцій, не хочеться мені говорити ці прізвища, бо вони, з моєї точки зору і точки зору суспільства, дійсно можливо є корупціонерами, але коли нам ГПУ на всю країну демонструє фільми, коли йде таке, знаєте, піарна акція через засідання ВРУ, а далі суспільству не демонструється результат, тобто на виході ми маємо пшик, про яку роботу ГПУ саме в цьому блоці щодо притягнення високопосадовців, тобто політиків, депутатів, те, що ми називаємо політична корупція, ми не бачимо жодного результату, оскільки не притягнуто до відповідальності ні одного політика, ні одного депутата.

Між антикорупційними структурами постійно йде якась конкуренція, боротьба, суперечки. Звичайно "у спорі народжується істина", але наскільки це конструктивні суперечки, і наскільки ефективна антикорупційна робота? Чим закінчиться ця велика історія?

— Давайте візьмемо найбільш таку зараз конфліктну ситуацію, яка йде між ГПУ, мається на увазі Луценком як генеральним прокурором, його заступником Холодницьким — керівником САП, та керівником НАБУ Ситником. Ми вже, от це було в нас в кінці березня, зараз ми про це говоримо, була прослушка, були якісь заяви, були в пресі, ми бачили, як чубилися і Ситник, і Холодницький, як Ситник об’єднався з Луценком проти Холодницького, ми це все бачимо. Остання заява керівника НАБУ свідчить про що? Свідчить про те, що йде політична боротьба, перетягування канату, тому що Ситник заявляє: якби проти мене було стільки інформації, якби були такі докази, я б подав у відставку. Вибачте, це на вуха не влазить, це вже ця локшина нам на вуха не налазить, ми не будемо їсти цю страву, тому що, якщо у вас є докази, чому ви на публіку це все демонструєте? Подайте матеріали в суд, зробіть слідчо-оперативні дії, і, якщо винний Холодницький, притягніть його до відповідальності. Але ж ми не бачимо жодних рухів в кримінальному провадженні, натомість нас знов-таки інформують про те, що щось там десь знайшли. Розумієте, ця вся робота, коли Луценко говорить про те, що вони займаються боротьбою з корупцією, вони не займаються боротьбою з корупцією, вони займаються чварами між собою, і демонструють суспільству замість результату, демонструють оці чвари, огидно це вже слухати.

Як реагує громадськість на таку боротьбу між антикорупційними органами, з одного боку, і які вони мають інструменти впливу на ці органи для того, щоб боротьба із корупцією в Україні була більш активною і більш ефективною?

— Єдина зміна, яка відбулася, якщо ми беремо часи, скажем, до 2014 року і після 2014 року, що дійсно у суспільстві значно більше активістів, які почали звертатися до цієї проблематики, говорять, пишуть, пишуть блоги, роблять звернення, тобто в той чи інший спосіб тиснуть на діючу владу. Але наш тиск, від конкретної особи чи від групи осіб, чи від організацій, я не маю на увазі тільки ті органи, організації, які фінансуються донорами міжнародними і таке інше, наприклад, я не отримую жодної копійки від донорів, ні одна з організацій, де я працював, ми не причетні, ми не звертаємося за допомогою донорів. Ми власними силами пишемо заяви, домагаємось реєстрації кримінальних справ, говоримо про це у пресі, тобто ми робимо такі конкретні кроки, які можемо робити в даному випадку, в даній ситуації, маючи ті ресурси, які в нас є на сьогоднішній день. І основне, чому ми це робимо, і я хочу зараз сказати дуже просто, ми говоримо суспільству про те, що у нас боротьби з корупцією не йде, ми критикуємо діяльність політиків з одною метою: щоби на наступних виборах, які в нас будуть наступного року — і президентські, і парламентські, і місцеві, ми, в першу чергу люди, громадяни України, не обирали тих людей, які уже мають корумповані зв’язки, які підозрюються у корупції, тобто наші намагання одним словом – переобрати нині діючу владу і не допустити більше до політики великої тих людей, тих депутатів, які, з нашої точки зору, є корупціонерами.