Муки Савченко. Губернатор Николаевщины пострадал из-за фамилии – Якубин

Радиостанция Голос Столицы

Рассмотрение вопроса об объявлении недоверия главе Николаевской ОГА Алексею Савченко областной совет перенес. Депутаты решили сначала заслушать отчет Савченко, а после этого принимать решение об объявлении недоверия.

Во время заседания в сессионный зал областного совета прорвались несколько десятков представителей "Национального корпуса", "Свободы" и "Движения новых сил", которые требовали выражения недоверия Савченко из-за самоубийства бывшего летчика, экс-директора коммунального предприятия "Николаевский международный аэропорт" Владислава Волошина.

Члены националистических организаций обещают взять в осаду президента Порошенко, если он не примет решение об отставке Алексея Савченко.

Есть ли внешнее влияние на протесты в Николаеве, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал политолог, кандидат политических наук Алексей Якубин.

(текст публикуется на языке оригинала)

Як ви ставитеся до цієї ситуації?

– Я думаю, ця ситуація не просто так з'явилася в один день з судом над Надією Савченко, початком апеляції. Є розуміння, що в будь-якому випадку це прізвище буде викликати певний резонанс.

Я думаю, саме з цим пов'язана ця активізація в Миколаєві, зі спробою звільнити діючого губернатора Олексія Савченко. Просто співпасти інформаційними приводами і більше уваги зосередити.

"Новости-N" Ситуация в здании николаевской ОГА

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Як я розумію, політично ситуація так склалася, що, скоріше за все, хтось в "Народному фронті", можливо людина Авакова, вони хочуть змінити керівництво Миколаївської області, бо не є секретом, що ці ж "Нацдружини", за великим рахунком, це організація, яка орієнтована на Авакова.

І знову-таки, ми вже бачили схожу ситуацію із заходом у будівлю облради в Черкасах, коли там теж відбувалася сесія. Власне, тому ми бачимо повторення такого сценарію із заходом в будівлю, де є депутати, і спробою вплинути на рішення.

Ви кажете що час обраний невипадково, і це пов'язуєте з процесом над Савченко, а далі пов'язуєте з подіями в Черкасах. Там теж все відбувалося невипадково?

– Згадайте, тоді Нацдружини, було тільки політтехнологічне сплиття цієї групи, тобто спершу був марш в Києві, потім події в Черкаській області, а тепер в Миколаївській області.

Плюс ми знаємо, що паралельно на цьому тижні Нацдружини в інформаційному приводі пов'язані з телеканалом ZIK, тобто вони зараз знаходяться в будівлі телеканалу. Грубо кажучи, ми бачимо що вони починають бути більш активніше представлені.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Блокада телеканала ZIK

Мітинг в Миколаєві, події на телеканалі ZIK, чому ці події відбуваються одночасно?

– В цілому, мені здається, тут є певний зв'язок, що "Нацдружини" в публічному просторі намагаються останні кілька тижнів, є кілька нюансів. Перше, вони намагаються відбудуватися від Авакова, тобто мені здається, що певні спроби пов'язані от із ситуацію навколо ZIK, нам це показують, де нібито Аваков зняв нацгвардійців, і ніхто нібито не захищає телеканал, і відповідно нацдружинники прийшли і почали виконувати цю функцію захисту.

Але насправді, якщо говорити глобально, на мою думку, це пов'язано, скоріше, якраз з тим, що Аваков після резонансної публікації в західній пресі, в Guardian, про його зв'язок з "Нацдружинами", Нацкорпусом, про те, що, можливо, задумується певний силовий сценарій, його там навіть назвали українським Наполеоном, після цих речей, плюс після заяв з боку представника ООН про те, що саме парамілітарні рухи становлять загрозу для майбутніх демократичних виборів в Україні в 2019 році, після цих всіх речей ми побачили з боку Авакова, як я розумію, спробу відбудуватися від цих структур, показати що вони є незалежними, що вони діють окремо і більш того, що тут нема такого прямого зв'язку.

Але ми знаємо, саме пан Аваков вкладав багато ресурсів в розвиток цих організацій, я не думаю, що цей зв'язок перервався.

Напомним, ранее николаевский журналист Андрей Лохматов в эфире "ГС" заявил, что до самоубийства Владислава Волошина довел именно глава ОГА Алексей Савченко.

А редактор сайта города Николаев "0512.com.ua." Нина Кокуца сообщила, что областной совет не может нарушить закон и уволить "болеющего" главу Николаевской ОГА Алексея Савченко.