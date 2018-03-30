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    Интервью

    Муки Савченко. Губернатор Николаевщины пострадал из-за фамилии – Якубин

    (обновлено: )6010
    Активистов, требующих отставки Алексея Савченко, курируют люди Авакова, поскольку в НФ хотят сменить руководство Николаевской области, заявил политолог Алексей Якубин.
    Алексей Якубин
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Радиостанция Голос Столицы

    Рассмотрение вопроса об объявлении недоверия главе Николаевской ОГА Алексею Савченко областной совет перенес. Депутаты решили сначала заслушать отчет Савченко, а после этого принимать решение об объявлении недоверия.

    Во время заседания в сессионный зал областного совета прорвались несколько десятков представителей "Национального корпуса", "Свободы" и "Движения новых сил", которые требовали выражения недоверия Савченко из-за самоубийства бывшего летчика, экс-директора коммунального предприятия "Николаевский международный аэропорт" Владислава Волошина.

    Стычка в Николаевском областном совете
    Фото Новости-N
    "Нацдружины" прорвались на сессию Николаевского облсовета

    Члены националистических организаций обещают взять в осаду президента Порошенко, если он не примет решение об отставке Алексея Савченко.

    Есть ли внешнее влияние на протесты в Николаеве, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал политолог, кандидат политических наук Алексей Якубин.

    (текст публикуется на языке оригинала)

    Як ви ставитеся до цієї ситуації?

    – Я думаю, ця ситуація не просто так з'явилася в один день з судом над Надією Савченко, початком апеляції. Є розуміння, що в будь-якому випадку це прізвище буде викликати певний резонанс. 

    Я думаю, саме з цим пов'язана ця активізація в Миколаєві, зі спробою звільнити діючого губернатора Олексія Савченко. Просто співпасти інформаційними приводами і більше уваги зосередити.

    "Новости-N"
    Ситуация в здании николаевской ОГА

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    Як я розумію, політично ситуація так склалася, що, скоріше за все, хтось в "Народному фронті", можливо людина Авакова, вони хочуть змінити керівництво Миколаївської області, бо не є секретом, що ці ж "Нацдружини", за великим рахунком, це організація, яка орієнтована на Авакова. 

    І знову-таки, ми вже бачили схожу ситуацію із заходом у будівлю облради в Черкасах, коли там теж відбувалася сесія. Власне, тому ми бачимо повторення такого сценарію із заходом в будівлю, де є депутати, і спробою вплинути на рішення.

    Николаевский областной совет под усиленной охраной силовиков
    Видео Новости-N
    Облсовет в Николаеве заблокирован силовиками, власти готовятся к протестам

    Ви кажете що час обраний невипадково, і це пов'язуєте з процесом над Савченко, а далі пов'язуєте з подіями в Черкасах. Там теж все відбувалося невипадково?

    – Згадайте, тоді Нацдружини, було тільки політтехнологічне сплиття цієї групи, тобто спершу був марш в Києві, потім події в Черкаській області, а тепер в Миколаївській області. 

    Плюс ми знаємо, що паралельно на цьому тижні Нацдружини в інформаційному приводі пов'язані з телеканалом ZIK, тобто вони зараз знаходяться в будівлі телеканалу. Грубо кажучи, ми бачимо що вони починають бути більш активніше представлені.

    Мітинг в Миколаєві, події на телеканалі ZIK, чому ці події відбуваються одночасно?

    – В цілому, мені здається, тут є певний зв'язок, що "Нацдружини" в публічному просторі намагаються останні кілька тижнів, є кілька нюансів. Перше, вони намагаються відбудуватися від Авакова, тобто мені здається, що певні спроби пов'язані от із ситуацію навколо ZIK, нам це показують, де нібито Аваков зняв нацгвардійців, і ніхто нібито не захищає телеканал, і відповідно нацдружинники прийшли і почали виконувати цю функцію захисту.

    Савченко сняла с себя вышиванку. Видео
    Facebook Надежды Савченко
    Очередной видеошедевр от Савченко взбудоражил сеть

    Але насправді, якщо говорити глобально, на мою думку, це пов'язано, скоріше, якраз з тим, що Аваков після резонансної публікації в західній пресі, в Guardian, про його зв'язок з "Нацдружинами", Нацкорпусом, про те, що, можливо, задумується певний силовий сценарій, його там навіть назвали українським Наполеоном, після цих речей, плюс після заяв з боку представника ООН про те, що саме парамілітарні рухи становлять загрозу для майбутніх демократичних виборів в Україні в 2019 році, після цих всіх речей ми побачили з боку Авакова, як я розумію, спробу відбудуватися від цих структур, показати що вони є незалежними, що вони діють окремо і більш того, що тут нема такого прямого зв'язку. 

    Але ми знаємо, саме пан Аваков вкладав багато ресурсів в розвиток цих організацій, я не думаю, що цей зв'язок перервався.

    Напомним, ранее николаевский журналист Андрей Лохматов в эфире "ГС" заявил, что до самоубийства Владислава Волошина довел именно глава ОГА Алексей Савченко.

    А редактор сайта города Николаев "0512.com.ua." Нина Кокуца сообщила, что областной совет не может нарушить закон и уволить "болеющего" главу Николаевской ОГА Алексея Савченко.

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