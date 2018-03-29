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    Облсовет в Николаеве заблокирован силовиками, власти готовятся к протестам

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    Полиция и Национальная гвардия готовятся к масштабной акции протеста в Николаеве, где намерены требовать отставки губернатора Алексея Савченко. К зданию облсовета стянуто до тысячи силовиков.
    Видео Новости-N

    КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина. Утром в четверг здание Николаевского областного совета было взято в плотное кольцо правоохранителей разных подразделений, на 29 марта намечена сессия облсовета.

    В этот день группа активистов намерена провести акцию протеста с призывом к отставке главы Николаевской ОГА Алексея Савченко. Ранее в Николаеве покончил с собой и.о. директора аэропорта, известный военный летчик Владислав Волошин. Перед смертью он рассказал, что под давлением руководства области подписал тендерную документацию.

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    Издание Новости-N сообщает, что к охране общественного порядка "на месте находятся рота особого назначения полиции Николаева, Одессы и Херсона, а также тактико-оперативная рота Николаева".

    "На улице Адмиральской выстроилось около трехсот полицейских в полном обмундировании. Правоохранители находятся по всему периметру здания облсовета. Перед центральным входом стоит еще около 100 человек, которые впускают людей только по предъявлению документов, удостоверяющих личность", — описывает ситуацию под облсоветом очевидец.

    Напомним, неделю назад несколько десятков бывших военнослужащих прорывались на сессию Запорожского областного совета, добиваясь бесплатного выделения земли, положенной участникам АТО.

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