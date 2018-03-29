Полиция пропустила в здание Николаевской ОГА около 20 митингующих - СМИ

КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина. Правоохранители пропустили в здание администрации Николаевской области Украины около 20 митингующих, сообщило в четверг УНИАН.

Ранее около 300 человек собрались у здания администрации Николаевской области с требованием отставки губернатора в связи с самоубийством бывшего военного летчика Владислава Волошина.

"Правоохранители впустили в сессионный зал Николаевского областного совета представителей пикетчиков в количестве примерно 20 человек", — говорится в сообщении агентства. Также сообщается, что представители акции протеста смогли выступить с трибуны и огласить свои требования.

Ранее полиция Николаевской области сообщила, что Волошин покончил жизнь самоубийством в собственной квартире. Местные СМИ со ссылкой на источники сообщили, что причиной могли быть проблемы, возникшие в ходе ремонта аэропорта. Местное издание опубликовало переписку погибшего, в которой он говорит о "проблемах" с губернатором. Следствие рассматривает пять версий причин гибели Волошина.