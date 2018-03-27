В центре Николаева пьяная мать бросила с моста в реку своего ребенка

КИЕВ, 27 мар — РИА Новости Украина. В центре Николаева нетрезвый женщина выбросила с моста в реку собственного ребенка, девятимесячного младенца с трудом удалось спасти, сообщает пресс-служба ГУ НП в Николаевской области.

"О происшествии в полицию сообщили очевидцы 26 марта около 21.00. Люди услышали, как женщина неистово кричит, что бросила в реку с моста своего ребенка. Экипаж патрульных прибыл за считанные минуты. Ребенок не успел утонуть, спас зимний комбинезон, но течением его отнесло от места падения", — говорится в сообщении.

Отмечается, что лейтенант полиции Андрей Белоус, заметивший ребенка, позвал на помощь граждан, которые были на лодочной станции. Они быстро спустили лодку на воду, доплыли до ребенка, достали его из ледяной воды и передали полицейскому, который бросился в реку, чтобы быстрее завернуть малыша в свою служебную куртку..

"Сейчас младенец находится в больнице. Медики борются за его жизнь и предоставляют всю необходимую помощь", — сообщили в полиции.

По словам родственников горе-матери, ранее она неоднократно высказывала намерения выбросить своего ребенка или из окна многоэтажки, или же с моста. Сегодня, поссорившись со своим мужем и будучи в нетрезвом состоянии, женщина пошла на преступление.

Відділ комунікації поліції Миколаївської області Женщина в Николаеве выбросила с моста в реку своего ребенка

Действия задержанной следователи квалифицируют как покушение на убийство малолетнего (ч. 2 ст. 15 п. 2 ч. 2 ст. 115 УК Украины). 40-летней злоумышленнице грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

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Полиция разыскивает всех возможных свидетелей преступления, которые могут дать показания следствию, а также обращается с просьбой к водителям транспортных средств, которые могли зафиксировать ЧП на видеорегистраторы, предоставить видеозаписи и информацию, которая может стать полезной в расследовании.