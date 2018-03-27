Организаторы блокады трассы в Николаевской области требуют приезда Гройсмана

corporate.ryanair.com Пиара прибыло: "концессионные дороги" и "полеты в ЕС за 10 евро" Жители села Воссиятское Еланецкого района, перекрывшие трассу Николаев — Кропивницкий, не разблокируют проезд до тех пор, пока к ним на приедет премьер-министр Владимир Гройсман. Об этом сообщает издание "Новости-N" со ссылкой на соответствующее заявление организаторов акции.

Кроме того, документ, под которым поставили подписи протестующие, содержит требования немедленного ремонта трассы и моста в селе, а также запрета на проезд крупнотоннажного транспорта. В противном случае люди намерены блокировать проезд по требующей срочного ремонта дороге бессрочно.

Ранее сообщалось, что в Николаевской области местные жители устроили протест из-за неудовлетворительного состояния автомобильной дороги Александровка — Кропивницкий — Николаев и перекрыли движение на двух трассах.