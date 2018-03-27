Организаторы блокады трассы в Николаевской области требуют приезда Гройсмана

Новости-N" со ссылкой на соответствующее заявление организаторов акции.
Кроме того, документ, под которым поставили подписи протестующие, содержит требования немедленного ремонта трассы и моста в селе, а также запрета на проезд крупнотоннажного транспорта. В противном случае люди намерены блокировать проезд по требующей срочного ремонта дороге бессрочно.
Ранее сообщалось, что в Николаевской области местные жители устроили протест из-за неудовлетворительного состояния автомобильной дороги Александровка — Кропивницкий — Николаев и перекрыли движение на двух трассах.