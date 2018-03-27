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    Общество

    Организаторы блокады трассы в Николаевской области требуют приезда Гройсмана

    (обновлено: )30810
    Документ, под которым поставили подписи протестующие, содержит требования немедленного ремонта трассы и моста в селе, а также запрета на проезд крупнотоннажного транспорта.
    Дороги в Николаевской области
    "Новости-N"

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    КИЕВ, 27 мар — РИА Новости Украина. Жители села Воссиятское Еланецкого района, перекрывшие трассу Николаев — Кропивницкий, не разблокируют проезд до тех пор, пока к ним на приедет премьер-министр Владимир Гройсман. Об этом сообщает издание "Новости-N" со ссылкой на соответствующее заявление организаторов акции.

    Кроме того, документ, под которым поставили подписи протестующие, содержит требования немедленного ремонта трассы и моста в селе, а также запрета на проезд крупнотоннажного транспорта. В противном случае люди намерены блокировать проезд по требующей срочного ремонта дороге бессрочно.

    Ранее сообщалось, что в Николаевской области местные жители устроили протест из-за неудовлетворительного состояния автомобильной дороги Александровка — Кропивницкий — Николаев и перекрыли движение на двух трассах.

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