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    Власть специально пугает Украину госпереворотом - Якубин

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    (обновлено: )27040
    Политический эксперт Алексей Якубин не исключает, что накануне выборов руководство страны специально инициирует тему возможности государственного переворота.
    Политолог Алексей Якубин
    РИА Новости Украина Константин Гришин

    Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

    Якубин: власти в деле Савченко рискуют получить тыкву вместо пиара
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    В деле Савченко власти рискуют получить тыкву вместо пиара - Якубин

    Разговоры о возможности государственного переворота в Украине могут быть специально инициированы властью с целью запугать общество, рассказал в комментарии РИА Новости Украина политолог Алексей Якубин.

    Шевченковский райсуд Киева назначил подозреваемой в подготовке терактов внефракционному депутату Надежде Савченко меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца. Адвокат нардепа отметил, что защита обжалует арест.

    "В последние полтора года украинская политика беременна идеей государственного переворота", — говорит Якубин. Со стороны праворадикальных групп мы все чаще слышим разговоры о том, что власть коррумпирована, а страна нуждается в сильной руке. Угрозы переворота звучали уже и с трибуны Верховной Рады, когда туда пришли лидер "Нацкорпуса" Андрей Билецкий и компания. Между тем, эта идея пока находится на уровне обсуждений. Если говорить о реальной возможности, то разговоры о перевороте сегодня — точка страха, которая используется "правыми", чтобы направить власть в выгодное им русло".

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    Вместе с тем, эксперт не уверен, что идея государственного переворота будет поддержана обществом.

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    "Управление военных возможно в тех странах, где сильно влияние традиций, там где имеется гомогенность общества. Там военные воспринимаются как носители дисциплинирующего, прогрессивного направления. Как было, например, в Турции, Латинской Америки.

    В Украине — очень сложное, неоднородное общество. В украинском обществе идея не будет иметь никакой легитимности. Да, у нас был Майдан, но после него прошли выборы, новая власть понимала, что ей нужно себя узаконить. Кроме того, тогда действовала Верховная Рада, которая избиралась в 2012-м году. Сегодня можно сколько угодно пугать госпереворотом, но для группы, которая его осуществит это будет означать самоубийство. Среди военных найдется не так много желающих поддержать "сильную руку", причем праворадикальную", — отметил политолог.

    Кроме того, Якубин обращает внимание и на фактор поддержки Украины международными партнерами.

    "Запад вряд ли поддержит тех, кто решится на госпереворот. Это чревато большим количеством социальных, экономических проблем. Это коллапс, который будет продолжаться не один месяц и группе захватчиков не удастся удержать власть в своих руках", — считает он.

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    Эксперт не исключает, что разговоры о государственном перевороте специально инициированы властью.

    "Накануне выборов власть пытается запугать общество. Таким образом люди будут готовы терпеть и дальше, лишь бы не допустить до серьезных катаклизмов", — резюмировал Якубин.

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