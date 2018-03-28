Власть специально пугает Украину госпереворотом - Якубин

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина Канал РИА Новости Украина на Youtube В деле Савченко власти рискуют получить тыкву вместо пиара - Якубин

Разговоры о возможности государственного переворота в Украине могут быть специально инициированы властью с целью запугать общество, рассказал в комментарии РИА Новости Украина политолог Алексей Якубин.

Шевченковский райсуд Киева назначил подозреваемой в подготовке терактов внефракционному депутату Надежде Савченко меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца. Адвокат нардепа отметил, что защита обжалует арест.

"В последние полтора года украинская политика беременна идеей государственного переворота", — говорит Якубин. Со стороны праворадикальных групп мы все чаще слышим разговоры о том, что власть коррумпирована, а страна нуждается в сильной руке. Угрозы переворота звучали уже и с трибуны Верховной Рады, когда туда пришли лидер "Нацкорпуса" Андрей Билецкий и компания. Между тем, эта идея пока находится на уровне обсуждений. Если говорить о реальной возможности, то разговоры о перевороте сегодня — точка страха, которая используется "правыми", чтобы направить власть в выгодное им русло".

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Вместе с тем, эксперт не уверен, что идея государственного переворота будет поддержана обществом.

"Управление военных возможно в тех странах, где сильно влияние традиций, там где имеется гомогенность общества. Там военные воспринимаются как носители дисциплинирующего, прогрессивного направления. Как было, например, в Турции, Латинской Америки.

В Украине — очень сложное, неоднородное общество. В украинском обществе идея не будет иметь никакой легитимности. Да, у нас был Майдан, но после него прошли выборы, новая власть понимала, что ей нужно себя узаконить. Кроме того, тогда действовала Верховная Рада, которая избиралась в 2012-м году. Сегодня можно сколько угодно пугать госпереворотом, но для группы, которая его осуществит это будет означать самоубийство. Среди военных найдется не так много желающих поддержать "сильную руку", причем праворадикальную", — отметил политолог.

Кроме того, Якубин обращает внимание и на фактор поддержки Украины международными партнерами.

"Запад вряд ли поддержит тех, кто решится на госпереворот. Это чревато большим количеством социальных, экономических проблем. Это коллапс, который будет продолжаться не один месяц и группе захватчиков не удастся удержать власть в своих руках", — считает он.

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Эксперт не исключает, что разговоры о государственном перевороте специально инициированы властью.

"Накануне выборов власть пытается запугать общество. Таким образом люди будут готовы терпеть и дальше, лишь бы не допустить до серьезных катаклизмов", — резюмировал Якубин.