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    Дьяченко: в случае с лишением гражданства Порошенко врет украинцам

    (обновлено: )74380
    В случае с "гражданственной" инициативой гарант Конституции вносит нарушающий Конституцию законопроект: делает вид, что имеет право лишать гражданства в качестве наказания тех, кто его расстроил, отмечает политэксперт Елена Дьяченко.
    Елена Дьяченко
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    РИА Новости Украина

    Президент Петр Порошенко предлагает Верховной Раде ужесточить правила получения гражданства, а также разрешить лишать украинского гражданства тех, кто получил гражданство РФ в Крыму, говорится в тексте зарегистрированного законопроекта, опубликованного на сайте парламента.

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    "Основаниями  для потери гражданства Украины  является… приобретение гражданства Российской Федерации в результате  совершения противоправных и недобросовестных действий на временно оккупированной территории  автономной республики Крым и  города Севастополя", – говорится в тексте законопроекта.

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    Политический эксперт, директор Консалтинговой компании "Партия власти" Елена Дьяченко на своей странице в Facebook прокомментировала инициативу главы государства.

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    "Гарант Конституции вносит нарушающий Конституцию законопроект, делая вид, что он имеет право лишать гражданства в качестве наказания тех, кто его расстроил", – отмечает эксперт.

    При этом "на голубом глазу врать людям, что за двойное гражданство их будут наказывать лишением украинского, хотя Закон о гражданстве прямо не запрещает иметь хоть все гражданства мира, просто в отношениях с украинским государством такой человек будет считаться украинским гражданином и нести ответственность", пишет Дьяченко.

    "Все это наводит на мысль ввести ответственность за подобные "инициативы", вранье и вбросы, желательно мгновенную", – подытожила она.

    Напомним, в пояснительной записке указывается, что новый закон сузит круг выходцев из Украины, кто может претендовать на получение гражданства. Хочешь паспорт – будь готов к дополнительным условиям. К примеру, власти будут отслеживать, не совершал ли соискатель геноцида, преступлений против человечности или не был ли осужден в Украине за тяжкие преступления.

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