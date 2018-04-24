Дьяченко: в случае с лишением гражданства Порошенко врет украинцам

РИА Новости Украина

Президент Петр Порошенко предлагает Верховной Раде ужесточить правила получения гражданства, а также разрешить лишать украинского гражданства тех, кто получил гражданство РФ в Крыму, говорится в тексте зарегистрированного законопроекта, опубликованного на сайте парламента.

"Основаниями для потери гражданства Украины является… приобретение гражданства Российской Федерации в результате совершения противоправных и недобросовестных действий на временно оккупированной территории автономной республики Крым и города Севастополя", – говорится в тексте законопроекта.

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Политический эксперт, директор Консалтинговой компании "Партия власти" Елена Дьяченко на своей странице в Facebook прокомментировала инициативу главы государства.

"Гарант Конституции вносит нарушающий Конституцию законопроект, делая вид, что он имеет право лишать гражданства в качестве наказания тех, кто его расстроил", – отмечает эксперт.

При этом "на голубом глазу врать людям, что за двойное гражданство их будут наказывать лишением украинского, хотя Закон о гражданстве прямо не запрещает иметь хоть все гражданства мира, просто в отношениях с украинским государством такой человек будет считаться украинским гражданином и нести ответственность", пишет Дьяченко.

"Все это наводит на мысль ввести ответственность за подобные "инициативы", вранье и вбросы, желательно мгновенную", – подытожила она.

Напомним, в пояснительной записке указывается, что новый закон сузит круг выходцев из Украины, кто может претендовать на получение гражданства. Хочешь паспорт – будь готов к дополнительным условиям. К примеру, власти будут отслеживать, не совершал ли соискатель геноцида, преступлений против человечности или не был ли осужден в Украине за тяжкие преступления.