Е-декларирование. Украинцам плевать на антикоррупционеров - Якубин

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

На этой неделе Верховная Рада попытается отменить электронное декларирование для общественных активистов. Как заявил спикер ВР Андрей Парубий, эта тема будет одной из главных на текущей пленарной неделе.

"Этот законопроект является выверенным и подготовленным. И сегодня я проводил совещание с главами фракций. И я призвал их присоединиться к подписанию этого законопроекта и я прошу их присоединиться во время согласительного совета и надеюсь, что этот проект будет подписан руководителями фракций", — добавил спикер ВР.

О сложностях, которые могут возникнуть в плане принятия озвученной спикером инициативы в комментарии РИА Новости Украина рассказал политический эксперт Алексей Якубин.

"С одной стороны власть сама приняла электронное декларирование для тех, кто позиционирует себя как антикоррупционные активисты. И большая часть из них уже подала декларации до 1 апреля. В то же время западные организации начали активно критиковать этот процесс. Учитывая, что у власти сейчас итак есть сложности в отношениях с международными партнерами. Запад сделал четкие намеки и ожидает, что Киев отменит декларирование. В самой же власти нет единого мнения по этому поводу — партии власти готовы проголосовать "за", но в реальности есть много вопросов. В Раде есть сразу несколько законопроектов — спикера Андрея Парубия, "Блока Петра Порошенко", "Батькивщины", отдельных нардепов. Ситуация может сложиться таким образом, что мы всю неделю будем наблюдать за баталиями, и не исключено, что мы не увидим конечного голосования", — считает политолог.

По словам Якубина, проблема заключается еще и в том, что глобально общество индифферентно к этому вопросу.

"Люди воспринимают борьбу за отмену электронных деклараций для активистов, как борьбу внутри политического класса. Для тех, кто позиционирует себя в качестве антикоррупционеров вся эта ситуация должна быть большим уроком. Общество не считает, что эти люди как-то борются за интересы простых людей, не видит в них защитников. В Украине мы не видим массовых митингов, как это недавно было в Румынии, когда там меняли нормы антикоррупционного законодательства. У нас люди уверены, что борцы с коррупцией на самом деле отстаивают свои личные интересы", — говорит Якубин.

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По его мнению, пламенные сторонники отмены е-декларирования сейчас заняли не совсем правильную позицию.

"Антикоррупционеры должны были не сопротивляться, а, наоборот, показать, что в этом плане у них все чисто, мол, скрывать нечего", - резюмировал политолог.