Почему Порошенко для США все меньше "их сукин сын"

REUTERS/Fabrizio Bensch

Беседовала Анна Лаба, РИА Новости Украина

Кто получил наибольшую выгоду от последних публикаций "пленок Онищенко", по какому сценарию будут дальше развиваться события и удастся ли Петру Порошенко сохранить поддержку со стороны США, в интервью РИА Новости Украина рассказал политический эксперт Николай Спиридонов.

Каковы будут последствия от публикации "пленок Онищенко" для главного фигуранта?

– Для главного фигуранта — пока непонятно, какие будут последствия. Чисто теоретически, вообще-то антикоррупционные органы должны были бы открыть криминальные дела. Потому что сейчас по закону, если в СМИ фигурирует подобная информация, то необходимо на неё реагировать. Это чисто теоретически.

А на практике, скорее всего, антикоррупционные органы могут это и проигнорировать, потому что связываться с Петром Алексеевичем Порошенко они элементарно не хотят. То есть, потому что он глава государства, как было у Оруэлла: все звери равны, но некоторые – равнее других. Вот он такой зверь, который немножечко ровнее других, которого лучше не трогать.

В принципе, хотя Администрация президента опровергла пленки и назвала их фейком (фальшивкой – Ред.), украинское общество, насколько я вижу, не сомневается в их подлинности. Скорее всего, реальную ответственность Порошенко может понести уже после смены власти, когда будет избран новый президент, с большой вероятностью тогда последствия для главного фигуранта могут наступить.

Но пока он президент, ему эта ситуация только треплет нервы в глазах западных партнеров, но западные партнеры уже многое видели, например, и офшорный скандал, и скандал с отдыхом на Мальдивах, – много всего уже видели и слышали. И для информированных западных политиков еще и эти пленки Онищенко вряд ли что-то принципиально новое открывают. Но тем не менее, это — еще один удар, еще одна оплеуха президенту, На Западе Петр Порошенко и сейчас довольно токсичен, далеко не все европейские и американские политики готовы с ним встретиться, пожать ему руку, потому что количество этих скандалов зашкаливает.

И возможно из-за этого в СМИ создается определенный информационный шум, даже недавнее громкое заявление относительно создания, как шутят, украинской православной церкви Петра Порошенко, УПЦ ПП. То есть, не совсем понятно, то ли он действительно надеется получить благословение Варфоломея, то ли может это – отвлечение внимания от пленок Онищенко и от этих информационных скандалов. Соответственно, в информационном поле пытаются создать отвлечение внимания, это — во-первых.

Во-вторых, я об этом знаю, я общаюсь с представителями многих СМИ, на многие СМИ откровенно давят, чтобы они про пленки Онищенко вообще не говорили. Если вы промониторите телеканалы и основные информационные сайты, то про пленки Онищенко на данный момент говорит реально меньше половины, и очень большое количество СМИ их просто пытается игнорировать. Это выглядит подозрительно, потому что информационная тема очень интересная. Соответственно, из анализа открытой информации, и закрытой, приходим к выводу, что в основном это связано с давлением Петра Порошенко на СМИ.

Но в нынешнем информационном обществе тему просто взять и замолчать, затереть, проигнорировать, потому что уже у очень значительного количества украинцев есть Интернет, они регулярно пользуются. Поэтому попытка эту тему просто не пустить в информационное пространство, ну, она очевидно проваливается, этого не получится.

Онищенко в свое время заявлял, что он передавал эти пленки представителям американской юстиции. Это будет лишним аргументом для американцев против Петра Алексеевича? Например, "пленки Мельниченко" американцы довольно активно использовали для давления на Кучму.

— Порошенко примерно в такую же попадает ситуацию, как и Кучма, постепенно. То есть, постепенно он становится токсичен, и американцы от него тоже глубоко не в восторге, и они по сути проводят кастинг на своего нового кандидата в президенты. В этом кастинге очень многие украинские политики участвуют. Мы знаем, что туда ездила и Тимошенко, и Аваков. И Вакарчук там, и Сытник там тоже. То есть, идет большой кастинг.

Но в свое время один из американских президентов сказал про одного аргентинского правителя, что, конечно, он – "сукин сын", но он – "наш сукин сын". Вот пока Петр Алексеевич еще процентов на десять, но уже не на сто и не на пятьдесят, но еще немножечко остается своим сукиным сыном. Поэтому я не ожидаю сразу прямого давления на него со стороны, допустим, ФБР, со стороны американских структур, чтобы они прямо заявили про коррупцию Порошенко.

Но я ожидаю другого, что, как минимум, в Америке действительно внимательно присматриваются к другим кандидатам в президенты, думаю, что прежде всего, на данный момент, к Юлии Тимошенко, исходя из рейтингов. Потому что, например, рейтинг Сытника как-то вот еще сомнителен. Это, во-первых.

А во-вторых, у нас президентские выборы по Конституции должны пройти 31 марта 2019 года, то есть, в последнее воскресенье марта пятого года полномочий президента, а в Администрации зреет план перенести выборы на 2020 в связи с тем, что Порошенко не отбыл пять полных лет своих полномочий.

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Соответственно, когда Порошенко попытается, например, отодвинуть срок президентских выборов или вообще их сорвать с помощью введения военного положения, то, видимо, американцы уже его в этом не поддержат, потому что он их сукин сын уже совсем чуть-чуть. Вот настолько их «сукин сын», чтобы, грубо говоря, откровенно не топить, но и не настолько их сукин сын, чтобы его явно поддерживать.

Поэтому, соответственно, американцы его относительно терпят, исходя из того, что Петр Алексеевич им подарил, например, выгодный контракт по пенсильванскому углю, еще там некоторые были предложения США и Дональду Трампу. Баланс пока такой, что США, скорее, будут соблюдать нейтралитет. Но чем больше будет коррупционных скандалов вокруг Порошенко и чем больше будет пленок и всего прочего, тем больше вероятность, что все-таки вот это шаткое равновесие будет нарушено и, в том числе и США, могут начать против него играть напрямую.

Несмотря на былую поддержку?

– Мы знаем много случаев, когда даже ставленники США попадали под раздачу. Не все помнят, что, например, Саддам Хусейн был по сути ставленником США. Потом в какой-то момент с ним случилось то, что случилось, он был повешен. Тот же Муамар Каддафи, тоже к нему было нормальное отношение.

Тот факт, что Америка достаточно открыто поддерживала Порошенко во время революционных событий в Украине в 2014, не означает, что Америка всегда будет его поддерживать, потому что там тоже смотрят на разных лошадок, рассчитывают политическую целесообразность и постоянно быть их фаворитом, заручиться постоянной поддержкой на много лет, ну, практически ни у кого не получалось.

И, судя по всему, у Петра Порошенко это тоже не получится.

Кто получил наибольшие политические дивиденды от публикации этих пленок?

— Во-первых, я думаю, что получает определенные дивиденды сам Онищенко. Потому что, с его точки зрения, по понятийным его представлениям, с ним поступили нехорошо. Он был в схеме, он был в доле, его фактически вытолкали из страны. Тем не менее, несмотря на то, что его вытолкали, он, во-первых, практически контролирует один из предвыборных округов Киевской области, по которому он ранее был избран – все-таки его бизнес и его интересы соблюдаются. Во-вторых, сейчас он, активно борясь против Порошенко, тоже приобретает определенный статус одного из главных оппозиционеров. И, опять-таки, если власть поменяется, может быть он сможет вернуться в Украину и эти наработанные дивиденды как-то конвертировать. Это может быть.

Затем… Когда ударяют по Порошенко, естественно, в выигрыше оказываются его основные конкуренты по президентским выборам, которые, собственно, имеют наибольшие шансы их выиграть. Безусловно, согласно рейтингам, это Тимошенко, это Бойко, это Гриценко, это Рабинович, то есть те политики, которые имеют наибольшие шансы в 2019 году все-таки сесть в президентское кресло. Соответственно, они заинтересованы в том, чтобы поаплодировать Онищенко, который эту всю информацию не боится публиковать.

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Но Онищенко действительно загнали в угол, потому что он был одним из людей, приближенных к президенту, а когда его выгнали, он, сидя в Великобритании, или где он там еще, сидит, ему вроде как терять особо нечего, поэтому он вот достаточно плотно разговорился. Это намек тому же Петру Алексеевичу и другим, что когда вы ваших соратников вот так вот выметаете, то соответственно загнанная крыса может очень больно укусить.

Поэтому от этого, скорее всего, выиграют все оппозиционные политики, я даже не исключаю, что, например, Ляшко может от этого выиграть. Потому что хотя он и был бы любимым оппонентом Порошенко во втором туре, (но до второго тура еще тоже надо доскакать), на данный момент находится в оппозиционной нише это тоже его позиции может укрепить.

В общем-то, Порошенко поставил себя в такую ситуацию, когда он практически враждует со всеми. Как со всеми олигархами, когда он пытается стать самым крупным олигархом, так и со всеми своими основными политическими конкурентами. Поэтому тут трудно сказать, кто не оказался в выигрыше из рейтингового топ-5 примерно.