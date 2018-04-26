Фурса о политическом рейтинге: иногда выгоднее молчать

РИА Новости Украина
Не так давно Киевский международный институт социологии обнародовал потрясающие показатели рейтингов политиков, свидетельствующие о том, что популизм набирает силу в Украине. Список лидеров президентской симпатий выглядит так: Юлия Тимошенко (24,6%), Олег Ляшко (15,5%), Анатолий Гриценко (12,5%), Петр Порошенко (9,8%), Юрий Бойко (9,7%), Вадим Рабинович (9,5%). В парламент могут попасть "Батькивщина" (22,5%), Радикальная партия Ляшко (13,7%), "Оппозиционный блок" (12,4%), "За жизнь" (10,3%), "Гражданская позиция" (9,4%), БПП "Солидарность" (6,6%), "Самопомич" (6%), "Свобода" (5,8%).
По мнению финансового аналитика Сергея Фурсы, высокий рейтинг Гриценко объясняется тем, что он молчал, "как настоящий полковник".
"Жена писала, красиво и умно писала, а полковник молчал. И все вроде работало. Но тут полковнику принесли новые рейтинги, он увидел, что он почти президент, увидел, что люди хотят сильную руку. И заговорил. Вот лучше бы молчал. Сказал, что авторитаризм это хорошо. И не надо этого балагана с голосованиями. Как полковник скажет, так и будет. Вот, мол, у Сингапура получилось, получится и у нас", — прокомментировал Фурса на своей странице в Facebook.
Аналитик пояснил, что получилось у одного Сингапура, который "совершенно отдельный случай", скорее исключение из правил, а у других "полковников" не очень получалось.
Читайте также — Соцсети: когда рейтинги близки к нулю, нужна война… хоть и религиозная
"Расстрелы получались, а вот рост экономики – не очень. Каждый новый авторитарный лидер любит показывать рукой на Ли Кван Ю, но почему то каждый раз выходит что-то среднее между Пиночетом и Лукашенко. Кстати, Ли Кван Ю начал сажать трех друзей тогда, когда врагов уже не осталось. Все сидели. Демократия, елки-палки. Когда человек, который называет себя либеральным демократом, говорит, что рынок земли надо вводить только после того, как земля подорожает, то в голову приходит только Жириновский. То же ведь либеральный демократ", — объяснил эксперт.
Фурса уточнил, что без рынка земли стоимость земли не вырастет, а проводить реформы только после того, как экономика начнет расти, вообще не очень получается.
"Потому что экономика без реформ не растет. Если вы, конечно, не сидите на огромной дыре с газом (нефтью). Потому что экономика растет за счет прихода инвестиций. А чтобы пришли инвестиции, нужны реформы. Утром реформы, вечером деньги. Если вы хотите продать заводы дорого, то нельзя затягивать приватизацию, пока цена вырастет. Потому что цена растет только в результате прихода покупателей. Первый покупает дешево, второй – дороже, а в конце цена уже более чем щедрая. Потому что конкуренция. И потому что законы экономики. Которые работают вне зависимости от авторитета полковника. И пока вы не проводите либеральные реформы, то выигрывают как раз олигархи", — акцентировал Фурса.
Читайте также: Почему Порошенко для США все меньше "их сукин сын"
Он предположил, что введи Украина нормальный рынок земли в 90-х, проведи приватизацию как Польша, а не "схемно", то у нас бы и не было никаких олигархов.
"Затяжка же с реформами играет только им на руку. И сколько бы эту затяжку не объясняли заботой о "маленьком украинце", это каждый раз забота только о "маленьком олигархе". И да. Если вы хотите победить олигархов – вам нужно создать правовое государство. И привлечь иностранные инвестиции. И ваши олигархи просто растворяться. Потому что в мире очень много денег. И любые украинские олигархи – мальчики, по сравнению с большими игроками. Пригласите в вашем дворе поиграть Ливерпуль, и даже самый техничный задиристый рыжий хулиган в лучшем случае станет на ворота", — привел пример аналитик.
Фурса уверен, что авторитаризмом олигархов победить нельзя, поэтому в мире успешны только те государства, где есть верховенство права.
Читайте также: Порошенко с автокефалией отправили к "чертовой бабушке" — Портнов
"Если же вы хотите победить олигархов авторитаризмом, то максимум, что вы сможете сделать, это превратить многих олигархов в одного. Самого важного. К сожалению, авторитаризм не рождает правовой государство. Потому что в правовом, успешном, государстве, создаются институты. И да, это больно и нудно. Но по другому никак. А в авторитарном государстве создается авторитет. И все. Но в нашем мире успешны только те государства, где есть верховенство права. А верховенство авторитета рождает Северные Кореи и Венесуэлы. Со стороны это выглядит очень весело, но жить в таких странах не очень хочется", — резюмировал аналитик.