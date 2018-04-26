Фурса о политическом рейтинге: иногда выгоднее молчать

РИА Новости Украина

Не так давно Киевский международный институт социологии обнародовал потрясающие показатели рейтингов политиков, свидетельствующие о том, что популизм набирает силу в Украине. Список лидеров президентской симпатий выглядит так: Юлия Тимошенко (24,6%), Олег Ляшко (15,5%), Анатолий Гриценко (12,5%), Петр Порошенко (9,8%), Юрий Бойко (9,7%), Вадим Рабинович (9,5%). В парламент могут попасть "Батькивщина" (22,5%), Радикальная партия Ляшко (13,7%), "Оппозиционный блок" (12,4%), "За жизнь" (10,3%), "Гражданская позиция" (9,4%), БПП "Солидарность" (6,6%), "Самопомич" (6%), "Свобода" (5,8%).

По мнению финансового аналитика Сергея Фурсы, высокий рейтинг Гриценко объясняется тем, что он молчал, "как настоящий полковник".

"Жена писала, красиво и умно писала, а полковник молчал. И все вроде работало. Но тут полковнику принесли новые рейтинги, он увидел, что он почти президент, увидел, что люди хотят сильную руку. И заговорил. Вот лучше бы молчал. Сказал, что авторитаризм это хорошо. И не надо этого балагана с голосованиями. Как полковник скажет, так и будет. Вот, мол, у Сингапура получилось, получится и у нас", — прокомментировал Фурса на своей странице в Facebook.

Аналитик пояснил, что получилось у одного Сингапура, который "совершенно отдельный случай", скорее исключение из правил, а у других "полковников" не очень получалось.

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"Расстрелы получались, а вот рост экономики – не очень. Каждый новый авторитарный лидер любит показывать рукой на Ли Кван Ю, но почему то каждый раз выходит что-то среднее между Пиночетом и Лукашенко. Кстати, Ли Кван Ю начал сажать трех друзей тогда, когда врагов уже не осталось. Все сидели. Демократия, елки-палки. Когда человек, который называет себя либеральным демократом, говорит, что рынок земли надо вводить только после того, как земля подорожает, то в голову приходит только Жириновский. То же ведь либеральный демократ", — объяснил эксперт.

Facebook Сергея Фурсы Комментарий Сергея Фурсы

Фурса уточнил, что без рынка земли стоимость земли не вырастет, а проводить реформы только после того, как экономика начнет расти, вообще не очень получается.

Facebook Сергея Фурсы Комментарий Сергея Фурсы

"Потому что экономика без реформ не растет. Если вы, конечно, не сидите на огромной дыре с газом (нефтью). Потому что экономика растет за счет прихода инвестиций. А чтобы пришли инвестиции, нужны реформы. Утром реформы, вечером деньги. Если вы хотите продать заводы дорого, то нельзя затягивать приватизацию, пока цена вырастет. Потому что цена растет только в результате прихода покупателей. Первый покупает дешево, второй – дороже, а в конце цена уже более чем щедрая. Потому что конкуренция. И потому что законы экономики. Которые работают вне зависимости от авторитета полковника. И пока вы не проводите либеральные реформы, то выигрывают как раз олигархи", — акцентировал Фурса.

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Он предположил, что введи Украина нормальный рынок земли в 90-х, проведи приватизацию как Польша, а не "схемно", то у нас бы и не было никаких олигархов.

"Затяжка же с реформами играет только им на руку. И сколько бы эту затяжку не объясняли заботой о "маленьком украинце", это каждый раз забота только о "маленьком олигархе". И да. Если вы хотите победить олигархов – вам нужно создать правовое государство. И привлечь иностранные инвестиции. И ваши олигархи просто растворяться. Потому что в мире очень много денег. И любые украинские олигархи – мальчики, по сравнению с большими игроками. Пригласите в вашем дворе поиграть Ливерпуль, и даже самый техничный задиристый рыжий хулиган в лучшем случае станет на ворота", — привел пример аналитик.

Фурса уверен, что авторитаризмом олигархов победить нельзя, поэтому в мире успешны только те государства, где есть верховенство права.

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"Если же вы хотите победить олигархов авторитаризмом, то максимум, что вы сможете сделать, это превратить многих олигархов в одного. Самого важного. К сожалению, авторитаризм не рождает правовой государство. Потому что в правовом, успешном, государстве, создаются институты. И да, это больно и нудно. Но по другому никак. А в авторитарном государстве создается авторитет. И все. Но в нашем мире успешны только те государства, где есть верховенство права. А верховенство авторитета рождает Северные Кореи и Венесуэлы. Со стороны это выглядит очень весело, но жить в таких странах не очень хочется", — резюмировал аналитик.