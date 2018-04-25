"Репортеры без границ": Украина улучшила позицию в рейтинге свободы СМИ

КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. Украина по состоянию на 2018 год заняла 101 место среди 180 стран мира в ежегодном рейтинге свободы СМИ правозащитной организации "Репортеры без границ". Об этом в среду, 25 апреля, сообщается на сайте организации.

Так, Украина по сравнению с прошлым годом поднялась на одну позицию и заняла 101 место, набрав 31,16 балла. В 2017 году состояние свободы прессы оценили в 33,19 балла.

Каждая страна в рейтинге получает итоговый балл по шкале от 0 до 100: чем выше он, тем хуже, по мнению организации, ситуация со свободой слова в мире.

Показатели рассчитываются на основе ряда параметров, в частности, условий работы журналистов и самоцензуры, правовой защиты и институциональной прозрачности, разнообразия медиа и их независимости.

Рейтинг возглавляет Норвегия, а последнее место занимает Северная Корея.

В марте в ООН выразили мнение, что деятельность активистов "С14", партий "Свобода" и "Правый сектор", а также "Национальных дружин" и "Национального корпуса" угрожает свободе слова и выражения мнений в Украине.