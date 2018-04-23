Почему колеблется украинский рейтинг военной мощи

Александр Хроленко, военный обозреватель, для РИА Новости Украина

Миллиарды долларов и немало иных ресурсов Запад вкладывает в развитие ВСУ в последние годы, однако свежий рейтинг военной мощи Global Firepower отводит Украине лишь 29 место в мире из 136 возможных. Это на ступень выше, чем в 2017-м, но гораздо ниже рейтинга-2014 (21 место). Очевидно, революция достоинства и значительные "курсовые колебания" Киева негативно повлияли на оборонный потенциал Украины. Для сравнения: Беларусь и Узбекистан в рейтинге Global Firepower за год благополучно поднялись на девять позиций.

Если верить заявлениям украинского президента Петра Порошенко, военные реформы на основе стандартов НАТО укрепляют национальную безопасность, и ВСУ уже два года являются сильнейшей армией Европы. Объективно украинская армия лишь замыкает первую европейскую десятку. Впереди оказалась даже компактная Греция с населением около 10 миллионов человек (мобилизационные ресурсы — важное слагаемое военной мощи).

Строительство ВСУ по стандартам НАТО явно не ладится. Отчего же не в коня печенье?

Крымчане не виноваты

Некоторые украинские пропагандисты ключевым фактором считают человеческий ресурс, ведь численность населения прямо влияет на количество военных кадров и призывные резервы страны. Предлагается удобная схема: обороноспособность Украины значительно подорвали события в Крыму и сокращение населения. Однако 42,5 миллиона человек (без Крыма) — это заметно больше, чем располагают Греция (28 место в рейтинге) или Польша (22 место).

На Украине в 2018-м, как и годом ранее, насчитывается 182 тысячи действующих военнослужащих (в Польше — всего 109 тысяч). Вместе с военнослужащими (специалистами) запаса оборонный потенциал выглядит внушительно — 1 миллион 182 тысячи человек. Кроме того, более 15 миллионов украинцев считаются годными к военной службе по возрасту и состоянию здоровья. Мобилизационные ресурсы страны выглядят избыточными, то есть крымская история никак не могла повлиять на падение украинского рейтинга военной мощи ни в 2014-м, ни в 2018-м.

Об отсутствии прямой связи обороноспособности страны с количеством населения говорят очевидные цифры и факты. Население лидера Global Firepower — США — в четыре раза меньше, чем в Китае (3-я позиция рейтинга) или Индии (4-я позиция). Россия (144 миллиона человек и 2 место Global Firepower) значительно уступает по численности населения Бангладеш, Нигерии, Бразилии, Пакистану, Индонезии, но ближайшая в рейтинге — Бразилия — лишь на 14 месте. А Израиль с населением около 8 миллионов человек по военной мощи превосходит Пакистан, где проживают 204 миллиона граждан.

Рейтинг учитывает более 55 отдельных параметров, присущих каждой стране. Полагаю, проблема обороноспособности Украины носит не локальный, а системный характер. И человеческий фактор имеет большое значение в том смысле, что сила армии — в политике правительства. Объективно у слабого и зависимого государства не может быть сильной армии.

Бренный металл

По данным западных исследователей, обороноспособность Украины формируется рядом доминант. Прежде всего, это военный бюджет — 4,88 миллиарда долларов. Далее — стальные армады: более 2200 танков, 11800 боевых машин, 620 ракетных комплексов и около 3000 артиллерийских стволов, 240 летательных аппаратов различного назначения (из них менее 100 — ударных) и 25 военно-морских единиц (пожалуй, внимания заслуживают лишь один потрепанный корвет и 12 патрульных катеров). Вроде бы, вполне достаточно для 182-тысячного войска и боевой техники, и бренного металла (в среднем расходуется 32 350 долларов на одного военнослужащего в год). Отчего же невысок результат?

Все познается в сравнении. Впередиидущая Греция располагает сопоставимым военным бюджетом — 6,54 миллиарда долларов и гораздо меньшим войском (161 тысяча человек). Греческие вооруженные силы имеют в строю 567 летательных аппаратов (в том числе более 210 ударных), 1345 танков, 4200 боевых машин, более 1000 артиллерийских и 150 ракетных установок. ВМС страны представлены 115 единицами (в том числе 13 фрегатов и 11 субмарин). В сравнении с ВСУ — у греков чего-то больше, чего-то меньше. Однако государственная система Греции по-настоящему "армирует" национальные вооруженные силы: не мечется между Варшавским договором и НАТО, десятилетиями развивает кооперацию с традиционными партнерами, загружает заказами судостроительный комплекс в Больших Афинах, а также предприятия авиационной, бронетанковой, химической и боеприпасной отраслей промышленности.

На этом фоне особенно изумляет эпохальная украинская распродажа армейской боевой техники в Азию и Африку. По официальным данным, только в девятилетний период между двумя революциями (Оранжевой и Достоинства) ВСУ потеряли без боя 202 самолета, 232 вертолета, 832 танка, 714 БМП и БТР, 28555 единиц ракетно-артиллерийского вооружения. Здесь не надо очень долго разбираться с цифрами, чтобы понять, какое именно государство является агрессором по отношению к украинской армии.

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Очевидно, "железный поток" сам по себе никуда не потечет. С адекватным руководством и 10 миллионов человек (население Греции) могут сделать для обороноспособности страны больше, чем 42 миллиона человек (на Украине). А 29 место в рейтинге Global Firepower больше похоже на комплимент Запада симпатичным президенту и правительству.