Киевляне высмеяли заявление Порошенко о самой сильной украинской армии

КИЕВ, 22 апр — РИА Новости Украина. Киевляне высмеяли заявление президента Петра Порошенко об украинской армии как "одной из самых эффективных". Опрос общественного мнения проводил телеканал NewsOne.

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"Оптимистично, оптимистично, в целом оптимистично… Скажем так, это больше похоже на издевательство над народом", — сказала жительница Киева на вопрос "считаете ли вы украинскую армию одной из самых сильных на континенте".

"Наш Петр Алексеевич немножко путает понятия про сильную армию", — заявила другая собеседница телеканала.

"Ну это юмор, конечно юмор. А что же это еще? На континенте Антарктида — самая мощная, да", — пошутил еще один собеседник канала.

"Маразм! Я даже не могу понять, с какой целью он об этом рассказывает и зачем", — добавили опрошенные киевлянки.

Ранее Порошенко написал в Twitter, что считает украинскую армию "одной из самых эффективных в Европе". Такое заявление президент страны объяснил "лучшими результатами украинских десантников на курсе контрштурмовых действий в Польше".