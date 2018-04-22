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    Общество

    Киевляне высмеяли заявление Порошенко о самой сильной украинской армии

    Тема:

    Политический кризис: страна в тупике (184)

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    По словам одной из собеседниц телеканала, заявляя про самую эффективную в Европе украинскую армию, президент Петр Порошенко немного путает понятия.
    Петр Порошенко принял участие в передаче военной техники личному составу ВСУ в Чугуеве. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 22 апр — РИА Новости Украина. Киевляне высмеяли заявление президента Петра Порошенко об украинской армии как "одной из самых эффективных". Опрос общественного мнения проводил телеканал NewsOne.

    Вадим Карасев. Архивное фото
    Украинское фото
    Карасев: последствия "пленок Онищенко" для Порошенко

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    "Оптимистично, оптимистично, в целом оптимистично… Скажем так, это больше похоже на издевательство над народом", — сказала жительница Киева на вопрос "считаете ли вы украинскую армию одной из самых сильных на континенте".

    "Наш Петр Алексеевич немножко путает понятия про сильную армию", — заявила другая собеседница телеканала.

    "Ну это юмор, конечно юмор. А что же это еще? На континенте Антарктида — самая мощная, да", — пошутил еще один собеседник канала.

    "Маразм! Я даже не могу понять, с какой целью он об этом рассказывает и зачем", — добавили опрошенные киевлянки.

    Ранее Порошенко написал в Twitter, что считает украинскую армию "одной из самых эффективных в Европе". Такое заявление президент страны объяснил "лучшими результатами украинских десантников на курсе контрштурмовых действий в Польше".

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