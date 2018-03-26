Украина в рейтинге самых мощных армий мира. Мнение эксперта

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РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Вооруженные силы Украины занимают 30-е место в рейтинге самых мощных армий мира. Об этом сообщает Newsweek.

Авторы рейтинга учитывали оборонный бюджет, количество военнослужащих, мощность авиации, количество танков, боевого транспорта, потенциал военно-морских сил, количество авианосцев и подводных лодок.

В первую пятерку самых мощных армий мира вошли вооруженные силы США, России, Китая, Индии и Франции. За ними в рейтинге следуют Великобритания, Япония, Турция, Германия и Египет. Последнюю позицию в топ-50 армий мира заняли вооруженные силы Филиппин, предпоследнюю — белорусская армия.

Потенциал украинской армии в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал военный эксперт Сергей Грабский.

(текст публикуется на языке оригинала)

Як вам така оцінка України в рейтингу найпотужніших армій світу?

— Ви знаєте, те, що ми мали до війни, і те, що ми маємо зараз — це не просто перемога, а це визначний результат на світовому рівні, адже ми зробили за чотири роки те, що не вдавалось зробити за 25 років перед тим. Я пишаюсь цим результатом.

Це результат, за якими показниками — боєздатності, кількості важкого озброєння?

— Перш за все береться показник і військового бюджету, це береться показник загальної кількості ЗС, це береться показник військово-повітряних сил, важкого озброєння, техніки і, в тому числі, те, чого у нас зараз небагато — це засоби військово-морських сил.

Небагато військово-морських сил, але все рівно ми потрапили на досить високу сходинку.

— Це відповідно до того, що нам вдалось відновити дуже високий потенціал важкого озброєння, я маю на увазі танки і броньовані автомобілі. Ми маємо значний якісний стрибок у кількості військово-повітряних сил — 238 одиниць. Це говорить, в тому числі, і про рівень боєздатності, і готовності до відбиття агресії особовим складом ЗСУ.

Президент зазначив, що Україна витрачає великі гроші на оборонний бюджет, загалом на оборонний комплекс в рамках 5% ВВП, але є перспектива. Наскільки ця перспектива може зрости у відсотковому еквіваленті?

— Я б не казав про перспективу росту у відсотковому еквіваленті, адже ми працюємо зараз на межі можливостей. Будь-яке збільшення відсоткового еквіваленту означатиме скорочення соціальних і пенсійних програм нашої країни. Тому ми тут можемо говорити про ріст ВВП і ріст економіки України, і вкладаючись в рамках визначених відсотків, ми можемо говорити тільки про можливість залучення більшої кількості коштів, які складатимуть загальний бюджет України.

Звертають увагу на кількість танків, бойового транспорту і т.п. Але дуже багато в України важкого озброєння, що виготовляють, воно не йде на озброєння до ЗСУ, дуже багато йде на експорт. В той же час дуже багато розробок, які зараз перебувають на завершальній стадії, у нас насправді одні з найпередовіших в усьому світі?

— Хочу перш за все пояснити ситуацію з тією технікою, яка йде на експорт. Давайте будемо відвертими і з собою, і пояснимо ситуацію, що та техніка, яку ми відправляємо на експорт — це є модернізована техніка середини минулого сторіччя. Ми за це озброєння отримуємо кошти, на які ми можемо проводити розробки новітніх систем озброєнь і військової техніки. Давайте називати, що новітнього ми продаємо. Я не знаю нічого нового. Танк "Оплот" — це глибока модернізація старого танку (Т-64) середини 1960-х років.

Ви зрозумійте, купляється техніка, яка стоїть на озброєнні ЗСУ, тобто ми ведемо таку паралельну гру, якщо можна використати таке визначення, коли ми за кошти державного бюджету маємо можливість, продаючи техніку, заходити на новий рівень озброєння. Давайте будемо відвертими, озброєння, яке ми продукуємо — це озброєння, в кращому випадку, третього покоління, а війна зараз йде передових технологій світу — на рівні п'ятого, навіть шостого покоління. Тому, продаючи старий мотлох, кому це потрібно, ми маємо можливість відпрацьовувати і розробляти наші найновіші технології, які вже задіяні у військах.

Який у нас тут потенціал?

— Цей потенціал з огляду на те, що, як би це прикро не звучало, ми, на жаль, маємо так званий практичний полігон до застосування цих моделей озброєння, ми маємо надзвичайно великий потенціал, особливо на теренах розвитку безпілотної авіації, особливо на теренах розробки бойових броньованих машин і, в тому числі, у певному сегменті розвитку авіації. Ми маємо певні напрацювання щодо малих суден для Військово-морських сил.

Можете назвати найуспішніший і найпровальніший напрямок?

— Щодо найуспішнішого напрямку, на моє глибоке переконання, ми маємо на сьогоднішній день великий прорив, і це так само було закладено минулими нашими розробками — це розробка бойових броньованих машин. Але, на жаль, ми маємо розуміти, і це є об'єктивні і суб'єктивні причини, ми все ще пасемо задніх у системі розробки стрілецької зброї і озброєння, і це, я ще раз повторюю, на це об'єктивні і суб'єктивні причини з огляду на те, що ми до сих пір користуємось старою радянською системою калібровки, і ми прекрасно розуміємо, що нам потрібно переходити на нову систему озброєння, тобто у нас відсутній повний цикл розробки і продукування стрілецького озброєння.

Президент Порошенко повсякчас заявляє, що боєздатність української армії зросла, тепер вона за рівнем ефективності займає восьме місце серед армій Європи. Як це можна визначити?

— Рівень ефективності — це рівень, який визначається рівнем бойової підготовки і бойової готовності, і спроможності, практичної, на жаль, спроможності відповідати на виклики і загрози зовнішнього ворога. Ми дуже успішно ведемо оборонні операції на сьогоднішній день, які дозволяють нам досить ефективно стримувати противника на тих рубежах, на яких ми його зупинили, і проводити ми маємо такий запас міцності, який дозволяє нам продовжувати нарощування бойового потенціалу і бойової підготовки. Тобто ми розгортаємо і нові підрозділи, ми, як би складно нам не було за наших з вами умов реальних, ми продовжуємо забезпечення підрозділів бойовою технікою, озброєнням, і саме в цьому полягає цей рівень ефективності і боєздатності.

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Напомним, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко заявил, что армия не будет процветать, пока в украинской экономике — кризис. Он считает, что выделенные в 2018 году финансы на Вооруженные силы Украины — бюджет содержания, а не развития.