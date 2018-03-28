Скупают армию на корню. Техника и обмундирование - оптом и в розницу

Национальная полиция Украины

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

Сенсацией оказалась находка житомирских копов, которые, расследуя повреждение магистрального нефтепровода, обнаружили склад специальной техники и транспортных средств. Среди выявленной техники — БТРы, БМП, ЗИЛы, УРАЛы, ГАЗ, кунги, прицепы, автоцистерны, автовышки, тягачи с лебедками и другая техника, в т.ч. для транспортировки людей по суше и на воде. Также изъято значительное количество запчастей к ним, аккумуляторные батареи, шины и прочее.

Всего — почти 200 единиц техники, подготовленных к продаже физлицом. Полиция найденное арестовала. Но это, как оказалось, — обычное явление для Украины.

Много шума из ничего

В военной прокуратуре поспешили отчитаться о том, что техника не является боевой и вообще не является военной. Среди указанной техники 196 единиц демилитаризованной, из которых 93 — автомобили и тягачи, 98 — прицепы, кунги и цистерны, 4 единицы БТР и 1 — БРДМ.

На 17 единиц техники есть документы, договоры, подтверждающие законность их отчуждения через уполномоченные государственные предприятия в течение 2013-2016 годов. Эта техника реализовывалась как избыточное имущество и этим занимались уполномоченные предприятия. Обычно реализуется техника, которую экономически невыгодно восстанавливать.Возможно, это и правда. Никто спорить не берется, но дело в том, что никто не отслеживает, как используется или же как будет использоваться эта техника.

Национальная полиция Украины В Житомирской области обнаружили 200 единиц краденной военной техники

"Раньше реализация военной техники была прозрачна и понятна. Была сеть магазинов военторг, которая занималась реализацией списанного или лишнего имущества ВСУ. Конечно же, не все попадало под реализацию, списанные ракеты не продавались, их тут же утилизировали. А вот базу, шасси, можно было купить даже по цене металлолома. Номинально военторги существуют и по сей день, но эта система практически в убитом состоянии. Поэтому надо проверять законность отчуждения имущества, техники", — рассказывает РИА Новости Украина военный эксперт Олег Жданов.

Не для частного войска

Не стоит путать списанную технику с военной: она безвредна, потому что с нее снимают все вооружение, подчеркивает эксперт. Однако подобная техника легко поддается восстановлению.

"Чисто теоретически, если техника еще в приличном состоянии, еще не такая старая, то при очень большом желании ее можно вернуть в строй. Или же, любой покупатель может на нее установить пулемет, миномет и использовать, как захочется. С учетом того, что на "черном рынке" сегодня можно купить любое вооружение", — объясняет Олег Жданов.

По задумке Минобороны, техника реализовывается не для того чтобы некие личности использовали ее для создания беспорядков или заворушек в стране, подчеркивает эксперт. Раньше об этом даже не думали и приобретенный БТР можно было запросто поставить на учет в МРЭО. Но сегодня ожидать можно всего, что угодно.

"К сожалению, никто не ведет учет, сколько бывшей военной техники на руках у населения и в каком она состоянии. Минобороны не отслеживает судьбу проданного имущества, их это не интересует. А зря, я считаю", — отмечает Олег Жданов.

Старатель будет рад

Как объясняет эксперт, БТР может быть продан как шасси с высокой проходимостью любому желающему. Если нет желающих, он идет на разборку. Но, в то же время, не вся военная техника пользуется популярностью.

"ЗИЛ-131 — ездит на бензине А-76, такого бензина в стране не найти. Если другим заправлять, то двигатель прогорит. У него расход 51 литр на 100 км, а то и до 70 литров может использовать. В условиях бездорожья расход увеличивается в два раза. То есть, он не рентабелен. На ГАЗоны, на ЗИЛ-130 ставят дизельный двигатель. ЗИЛы покупают старатели янтарные. У незаконных старателей МТЛБ и "амфибии", на расхват из-за высокой проходимостью в болотистой местности", — подчеркивает Олег Жданов.

Запасов самой разнообразной техники и военного имущества, которое можно продать, в ВСУ еще очень много, подчеркивает эксперт. При этом, если в технике есть драгоценный металл, он снимается и реализовывается отдельно, как имущество, имеющее ценность. А продается населению то, что большой ценности не составляет.

С одной стороны, если техника, мягко говоря, не в хорошем состоянии, то и хранить ее нет смысла — нужно утилизировать. Это нормально, когда в армии есть статья дохода от реализации лишнего, чтобы на вырученные деньги купить новое. Но, увы, иногда утилизируется то, что еще может служить. А злоупотреблений в процесс списания — хватает.